Continúa polémica: Mañalich pidió a alcaldes responsabilidad y no pensar electoralmente

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, llamó a los alcaldes a tener "una responsabilidad enorme" y no pensar "en un proceso electoral próximo" al referirse a la polémica surgida luego de que las autoridades comunales se adelantaran al Gobierno en adoptar medidas para enfrentar la crisis por el coronavirus que afecta a Chile.

En la capital, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (ex UDI), fue el primero del país en suspender las clases, mientras que su par de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), decretó el cierre de centros comerciales de su comuna, medidas solicitadas por la mayoría de la población.

Este miércoles el ministro Mañalich apuntó que "entendemos que algunas personas puedan tener un cierto vértigo por participar en actividades comunicacionales y en proponer acciones e iniciativas que no tienen ningún sustento y muchas de ellas, incluso, con efectos mucho peores. En ese sentido, llamo a una responsabilidad enorme para actuar pensando en el bien del país y no en un proceso electoral próximo".

Tras estos dichos del secretario de Estado, el alcalde Carter respondió que "acá no hay competencia en quién tiene más ideas o quién tiene más poder. Si los alcaldes, dentro de su esfera de competencias, porque estamos muy cerca de la gente, nos damos cuenta que tenemos poner medidas más radicales tenemos que hacerlo y tiene que ser así comprendido".

"Saludo que el Gobierno de Chile haya tomado la decisión del estado de catástrofe, porque también confirman ellos que, en la práctica, en la aplicación de todos los días, cada alcalde o alcaldesa tiene que buscar cómo proteger a sus ciudadanos. No hemos querido pelear con nadie, yo tengo el mayor respeto por Jaime Mañalich, yo no tengo vértigo, yo tengo sentido de urgencia y no voy a responder ese tipo de comentarios", añadió la autoridad comunal.

Desde los partidos de Chile Vamos, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, llamó a la unidad afirmando que "cada uno evalúa las cosas de acuerdo a su perspectiva, pero yo creo que en este minuto, por la gravedad que está teniendo el tema, me parece que hay que alinearse detrás de la autoridad. Acá están convocados los mejores epidemiólogos de Chile, los mejores infectólogos de Chile".

La senadora por la Región del Biobío remarcó que "esto tiene que hacerse de manera coordinada para que las medidas tengan efecto, porque o si no, medidas aisladas no tienen mucho sentido. Esta es una situación que no se había vivido nunca antes, que, sin duda, genera estrés en la población y dentro de esa población también están los alcaldes".