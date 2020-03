El alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, conversó con Cooperativa del cierre del Mall Plaza Norte como medida preventiva por el coronavirus. El jefe comunal además criticó la desinformación por parte del Ministerio de Salud del arriendo del Espacio Riesco como locación para alojar a 3.000 pacientes: "No se me informó de las negociaciones que se estaban llevando y solo me informé siendo autoridad política del territorio que gobierna Huechuraba a través de los medios de comunicación la decisión estatal".

