Covid-19: Autoridades de Nueva York recomendaron creatividad para orgías

La autoridades de Salud de Nueva York, EE.UU. elaboraron una guía con recomendaciones para tener sexo durante la pandemia de Covid-19 de forma segura, e incluso entregaron algunos tips para quienes tengan orgías.

El instructivo, obviamente, recomienda quedarse en casa lo más posible y minimizar el contacto con otros para así no propagar el coronavirus. No obstante, remarca que el sexo es parte normal de la vida.

En ese sentido, invitan a tener relaciones idealmente con parejas con las que se conviva, de forma virtual o preferir la masturbación. De todos modos, dicen que "si decides ir por una multitud" las precauciones deben ser con mayor creatividad como "elegir espacios grandes, más abiertos, y bien ventilados", "llevar alcohol gel" y "usar un protector de cara y evitar los besos".

De la misma manera valoran "ser creativos en las posiciones sexuales y el uso de barreras físicas, como murallas que permitan el contacto sexual sin que haya contacto cara a cara".

