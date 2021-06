La presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román, aseguró este miércoles en Cooperativa que hay centros asistenciales les han negado la vacunación de Covid-19 a algunas mujeres embarazadas con más de 16 semanas de gestación.

"Tenemos reclamos de algunos hospitales del país, en que ha costado mucho que la matronería haga entender a los organizadores de esta vacunación que la gestante que está hospitalizada es una persona que tiene una comorbilidad que necesita la vacuna, y es la oportunidad de vacunar a las que tienen más de 16 semanas", detalló en diálogo con Una Nueva Mañana.

En esta línea, Román explicó que esto se debe a que las reglas de este proceso no están claras, dando a conocer que ha recibido correos en los que "los encargados de vacunación establecen que no se vacuna esa persona porque en realidad está hospitalizada y no se va a contagiar... Es garrafal que no se fiscalice, porque esto no puede seguir sucediendo en Chile".

Además, indicó que existen Cesfam en los que dicen que "antes de las 28 semanas (de embarazo) no vacunó a nadie", dando como argumento -aseguró- que "la vacuna no está aprobada". En esta línea, hizo un llamado a que este sector a no tener miedo y vacunarse, porque la dosis para ellas es con virus muerto y no se corre riesgo.