Covid-19: Mujer de 90 años murió tras ceder su respirador a un paciente más joven

Un acto de humanidad que emociona al mundo entero: Suzzane Hoylaerts, una mujer belga de 90 años, murió en medio de la pandemia del coronavirus, luego de cederle el respirador mecánico a personas más jóvenes.

Su hija Judith contó al medio Het Laatste Nieuw que su madre ingresó al hospital de Bibnkom, cuando empezó a presentar síntomas de coronavirus, pese a respetar rigurosamente la cuarentena en su hogar.

Se sentía mal, pero Hoylaerts pidió a los médicos que no usasen respiración artificial para tratarla. "No quiero usar respiración artificial. Guárdala para los pacientes más jóvenes. Yo he tenido una buena vida y no me preocupa morir en absoluto", dijo Suzzane.

El generoso hecho ayudó a pacientes más joven que estuviese pasando por su misma enfermedad a salvarse. "Cuando la llevé al hospital el viernes, pensamos que era una neumonía leve. No he podido despedirme y ni siquiera puedo ir al funeral", dijo Judith.

Desafortunadamente, la anciana falleció dos días después de ingresar al centro hospitalario, pero su gesto solidario quedó inmortalizado en medios de muchos países del mundo.

