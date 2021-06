Covid-19: Positividad vuelve a elevarse y supera el 11% a nivel nacional

La positividad de Covid-19 volvió a elevarse en el país y llegó al 11,18 por ciento, por sobre el reporte anterior del Ministerio de Salud que la situó en 9,98 por ciento.

También aumentó el indicador en la Región Metropolitana, pasando de 12 por ciento a 13 por ciento en solo un día, y de hecho, es una de las cuatro regiones con mayor positividad promedio en la última semana, después de La Araucanía, Los Ríos y O'Higgins.

Por lo demás, esta es la segunda jornada consecutiva con un total de exámenes PCR a la baja, pues se informaron los resultados de solo 38.446, mientras que los test de antígeno realizados fueron 6.681.

Asimismo, los nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas fueron 5.369, de manera que los pacientes activos ahora son 44.757 en el país, mientras que 1.369.856 personas se han recuperado de la enfermedad.

Según detalló el titular de la cartera, Enrique Paris, entre los nuevos infectados "un 20 por ciento se diagnostica por test de antígeno, un 16 por ciento se origina por Búsqueda Activa de Casos, y un 17 por ciento (837) son asintomáticos", mientras que 4.196 presentan síntomas y 336 todavía no son notificados..

Además, se inscribieron 37 fallecimientos con Covid-19 confirmados, por lo que el total desde el comienzo de la pandemia ahora es de 30.141 decesos.

En cuanto a la situación hospitalaria, de las 4.498 camas UCI habilitadas en la red integrada, 4.349 están ocupadas, equivalentes a un sostenido 96 por ciento. De ellas, 3.279 corresponden a pacientes Covid -2.804 conectados a ventilación mecánica-.

Así, sólo 149 camas críticas siguen disponibles a nivel nacional; 35 de estas en la Región Metropolitana, cinco más que la última jornada, cuando la ocupación en la capital llegó al 99 por ciento.

Todo cuando desde la Fenats Nacional denuncian que hay pacientes Covid que, a pesar de no requerir ventilación y ser de menor complejidad, están siendo hospitalizados en centros de salud municipal y de menor complejidad, así como en consultorios.

EX POSTA CENTRAL DESCARTA "DILEMA DE LA ÚLTIMA CAMA"

Desde la ex Posta Central, un recinto que está básicamente convertido por completo para dedicarse al Covid, su director, Osvaldo Carrasco, apuntó que en este segundo peak "llegamos a 180 camas ventiladas críticas y la autoridad nos ha pedido llegar a 200 camas, y si es necesario ventilar en los pasillos, lo vamos a hacer".

"Tenemos planes de extensión, tenemos carpas habilitadas si eso fuera necesario. El dilema de la última cama por lo menos en mi institución no lo vemos ni lo vamos a ver", comprometió el doctor.

En ese sentido, afirmó que lo que se da es "definir quién tiene más necesidades que otro, y esa es la decisión médica que ocurre habitualmente; no es que se esté usando ahora el dilema de quién va a vivir y quién va a morir".

Por su parte, desde O'Higgins, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, dijo esperar que en los próximos días se logre "incrementar probablemente aún en unas 60 (camas) más, sin embargo, todavía existe una capacidad de optimizar el manejo de las camas".

Ésto pues, expuso, "hay pacientes que están hospitalizados en unidades de cuidados intensivos que no requieren en este minuto de un ventilador, y pueden pasar a unidades de cuidados intermedios, y no pueden hacerlo porque no existen unidades de tratamiento intermedio disponibles. Entonces, parte de nuestro esfuerzo va a estar en la generación de unidades de cuidados intermedios, de modo tal de que se puedan evacuar".

Con todo, expertos alertan que sigue sin cerrarse la llave de la transmisión de contagios, por lo que seguirá el estrés en las UCI.

LUIS CASTILLO: "SE ESTÁ TRABAJANDO POR AUMENTAR LAS CAMAS"

Luis Castillo, Coordinador Nacional de Camas Críticas, explicó que "mientras haya una cama desocupada en la Región Metropolitana, no hay el concepto de la última cama. Que se categorice y priorice no es una decisión de última cama, se está trabajando por implementar el número de camas críticas de intensivo, pero también darle más flujo incrementando el número de camas intermedias y de camas agudas".

"Nuestras proyecciones son de que vamos a necesitar, de aquí a unos 10 días, unas 4.600 camas y para allá estamos viendo nuestro objetivo y estamos haciendo todo lo posible; incorporando gente nueva pero capacitada para cierta árena, especialmente cuidados intermedios, para atender lo que venga", agregó el encargado.