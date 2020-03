Covid-19: Todas las producciones suspendidas o retrasadas

No sólo conciertos y espectáculos han debido cancerlarse o ser suspendidos debido a la expansión del coronavirus que ya fue calificado como una pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, el mundo del cine y la televisión también ha tomado diversas medidas.

Algunas películas que estaban por estrenarse aplazaron la fecha, a la espera que la situación se controle. Además, varias grabaciones fueron retrasadas hasta un nuevo aviso.

Así luce el panorama en cuanto a cine:

"A Quiet Place II"

La segunda parte de la cinta dirigida por John Krasinski no se estrenará esta semana como estaba previsto.

"No Time to Die"

Desde Universal a los responsables de la nueva James Bond, señalaron que el lanzamiento de la cinta quedará para noviembre de este año. En nuestro país, se espera para el 03 de diciembre.

"Fast and Furious 9"

El lanzamiento de la próxima entrega de "Fast & Furious" pasó del 22 de mayo de este año hasta el 2 de abril de 2021.

"The New Mutants"

La maldición de los "nuevos mutantes" parece no acabar, ya que nuevamente se retrasó su estreno. El coronavirus hizo que desde 20th Century decidieran no lanzarla el próximo 3 de abril y aún no tienen una nueva fecha establecida.

"Peter Rabbit 2: The Runaway"

Sony ha pospuesto la fecha de lanzamiento mundial de la película familiar "Peter Rabbit 2: The Runaway" para el 7 de agosto.

"Mulan"

Desde Disney también tomaron medidas al respecto donde se pospuso formalmente el lanzamiento de este remake en versión live action. El estudio está buscando nuevas fechas de lanzamiento en 2020. No se estrenará a fines de marzo.

"Antlers"

La cinta de terror protagonizada por Keri Russell ("The Americans") estaba prevista a estrenarse el 17 de abril, ya no irá en esa fecha.

"The Little Mermaid"

La versión en carne y hueso de La Sirenita comenzaría sus grabaciones en Londres la próximo semana, pero según informaron diversos medios, esto no ocurrirá y se espera una confirmación de cuándo lo harán.

"Shang-Chi and the legend of the ten rings"

Desde Marvel entró preocupación con las grabaciones de este filme luego que se informara que el director, Destin Daniel Cretton, fuera sometido a pruebas por posible contagio. Las filmaciones están frenadas.

"The Last Duel"

La película protagonizada por Ben Affleck y Matt Demon, que lleva parte de sus grabaciones terminadas, no pudo hacerlo con la parte final en Irlanda.

"Nightmare Alley"

Lo nuevo de Guillermo del Toro con Bradley Cooper como protagonista tuvo que suspender toda la producción y actualmente se desconoce cuántas semanas lograron rodar.

"Peter Pan & Wendy"

Otro clásico y un remake en live action que estaban preparando desde Disney. Debido al coronavirus, todo se retrasó hasta nuevo aviso.

"Misión: Imposible 7"

La nueva entrega de la exitosa franquicia tuvo que parar sus grabaciones en Italia, el país más afectado.

"Jurassic World: Dominion"

La tercera entrega de la franquicia protagonizada por Chris Pratt puso en pausa su producción.

"The Batman"

La cinta de Matt Reeves con Robert Pattinson interpretando al hombre murciélago, paró esta semana sus grabaciones y se espera que se retomen en dos semanas más.

"Fantastic Beasts and Where to Find Them 3"

Este lunes estaba contemplado el inicio de las grabaciones del filme protagonizada por Eddie Redmayne, Johnny Depp, Jude Law y Katherine Waterston. Como era de esperar, también se pospuso.

"The Matrix 4"

El regreso de "The Matrix" suspendió temporalmente este lunes sus grabaciones que comenzaron semanas atrás. Se encontraban en Berlín, Alemania.

Las series no quedan ajenas

Diversas producciones ya sea para televisión o servicios streaming también tuvieron que atrasar sus grabaciones, como la cuarta temporada de "Stranger Things" en Netflix, o el segundo ciclo de "Euphoria" en HBO.

La lista es la siguiente, según recopiló Deadline y Sensacine:

CBS

"All Ris"

"Bob Hearts Abishola"

"FBI" – Temporada 2

"FBI: Most Wanted"

"God Friended Me" – Temporada 2

"NAVY: Investigación criminal" – Temporada 17

"NCIS: Los Angeles" – Temporada 11

"NCIS: Nueva Orleans" – Temporada 6

"Bull"– Temporada 4

"The Young Sheldon" – Temporada 3

"The Good Fight" – Temporada 4

ABC

"Grey's Anatomy" – Temporada 16

"The Brides"

NBC

"The Blacklist" – Temporada 7

"Chicago Fire" – Temporada 8

"Chicago P.D" – Temporada 7

"Chicago Med" – Temporada 5

"New Amsterdam" – Temporada 2

"Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales" – Temporada 21

"Superstore" – Temporada 5

CW

"Batwoman" – Temporada 2

"Charmed" – Temporada 2

"Dinasty" – Temporada 3

"The Flash" – Temporada 6

"Nancy Drew"

"Riverdale" – Temporada 4

"Supergirl"– Temporada 5

"Supernatural"– Temporada 15

TNT

"Claws" – Temporada 3

"Snowpiercer" - Temporada 2

FX



"Atlanta" – Temporada 3

"Fargo" – Temporada 4 (originalmente se iba a estrenar el 19 de abril, pero desde FX decidieron aplazar la fecha)

"Snowfall" – Temporada 5

"Y: The Last Man"

HBO

"Euphoria" – Temporada 2

"The Righteous Gemstones" - Temporada 2

AMC

"The Walking Dead" – Temporada 11

"Fear The Walking Dead" – Temporada 6

Amazon Prime

"Carnival Row" – Temporada 2

"Wheel of Time"

"El Internado: Las cumbres"

Netflix

"Lucifer" – Temporada 6

"Grace and Frankie" – Temporada 7

"Russian Doll" – Temporada 2

"Sex/Life"

"Stranger Things" – Temporada 4

"Midnight Mass"

"The Crown" - Temporada 4

"The Witcher" - Temporada 2

Disney +

"The Falcon and the Winter Soldier"

APPLE TV+

"For All Mankind" – Temporada 2

"Fundación"

"Little America" – Temporada 2

"The Morning Show" – Temporada 2

"Mythic Quest: Raven's Banquet" – Temporada 2

"See" – Temporada 2

"Servant" – Temporada 2