Crisis sanitaria: Expertos advierten miles de atrasos en atenciones GES

Más de 341 mil personas podrían quedar con atrasos en la atención GES o AUGE por la emergencia por el Covid-19 y la prioridad en los pacientes contagiados por coronavirus, según el último estudio de la Fundación Politopedia.

Además, advierten que se podrían dejar de hacer 125 mil cirugías electivas, con un incremento del 47 por ciento de las cirugías en listas de espera que había antes de la pandemia en Chile.

Frente a ello, el vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza, dijo que hay que postergar sólo aquellas cirugías o tratamientos en las que no exista un riesgo para el paciente.

"No podemos despostergar nada que el hecho de postergarlo significa un riesgo para el paciente", indicó, ejemplificando que "si alguien está con apendicitis, nadie duda que hay que operarlo sí o sí porque si no se opera se muere. En cambio, hay otras patologías que a lo mejor son menos urgentes, como una hernia, pero puede esperar todo el tiempo que sea necesario para no resolverla, a menos que sea una hernia complicada".

El profesional sostuvo que "acá hay que poner siempre en la balanza" y que "el Colegio Médico está preocupado justamente de esto, porque sabemos que hay un porcentaje de personas y de patologías que no van a poder resolverse en este momento".

Mientras que el gerente general del Hospital Clínico UC Christus, Cristián de la Fuente, dijo que hoy siguen con una productividad en pabellones en torno al 50 por ciento y que continúan realizando cirugías de baja complejidad.

"Si nosotros normalmente hacemos 60 cirugías, en un principio, con la restricción, hacíamos alrededor de 25 cirugías que corresponden a cirugías que son urgentes o impostergables. Dentro de estas cirugías hay que mencionar de que muchas de ellas son cirugías cardíacas de alta complejidad que son absolutamente impostergables, cirugías oncológicas, trasplantes que, en definitiva, son un paciente que debemos brindarle la continuidad del tratamiento sí o sí", detalló.

Ante la pandemia, en un comienzo el Gobierno había anunciado un decreto presidencial que suspendía las atenciones AUGE o GES para dar prioridad a pacientes por coronavirus, pero esa restricción fue suspendida posteriormente para cirugías ambulatorias.

De la Fuente señaló que "con el levantamiento de la restricción pudimos añadir aproximadamente 10 cirugías diarias más, que son cirugías electivas, muchas de estas ambulatorias y que claramente son de baja complejidad".

Además, dio cuenta que del total de camas ocupadas en el hospital clínico, el 60 por ciento corresponde a pacientes de Covid-19 y que el resto tienen otras patologías.