Denuncian a infantes de marina por tortura y amenazar con "hacer desaparecer" a un hombre

Una grave denuncia por violación a los derechos humanos presentó Claudio Jarpa (34), vecino de San Pedro de la Paz, quien acusó haber sido golpeado por una patrulla de cinco infantes de marina el pasado domingo.

Además de terminar con su nariz fracturada, el hmbre dijo que fue llevado a orilla de mar donde lo amenazaron con "hacerlo desaparecer".

Los hechos denunciados en Carabineros dan cuenta que Jarpa se juntó con un primo y un grupo de amigos en la rotonda del sector Olas a las 20:00 horas, y a la media hora arribó un furgón de la Armada, que controló a quienes estaban en el lugar.

Con actitud prepotente, narró Jarpa, le pidieron que se bajara del auto y abriera el maletero para realizar una inspección. A esa solicitud el afectado accedió, pero pidió que bajaran el tono y que las cosas se hicieran sin un ambiente tan hostil.

Relato de la víctima

Claudio Jarpa, que trabaja en una empresa de telecomunicaciones y vive cerca del lugar en que presuntamente sucedieron los hechos, contó que un infante "me dice abre el maletero, lo abro y empieza: '¿qué tení en esa bolsa?' Solamente tengo herramientas, le dije".

Luego de ello le pidió abrir "la tapa de atrás, donde va la rueda de repuesto, la abro y le digo que alumbre con algo porque yo no tenía cómo".

"Le dije ustedes como trabajan deberían tener una linterna, y ahí me dice: 'ah eres choro'", contó Jarpa quien agregó que "en el momento que cierro la puerta, a puño cerrado me pega en la nariz un combo, seco, y ahí sentí que me quebró la nariz".

Añadió que luego de ello lo llevaron "para el lado de la playa y ahí me hacen arrodillarme, viene uno y me pega con el fusil en la cabeza y ahí me empiezan a decir que 'te vamos a matar, si queremos te hacemos desaparecer, aquí los pacos no tienen nada que ver con esto, nosotros mandamos y si queremos agarramos a balazos tu auto y te lo hacemos mierda'".

Todo lo anterior fue denunciado minutos más tarde en la sexta comisaría de San Pedro de la Paz, tras la pertinente constatación de lesiones.

INDH confirmó primera querella por torturas desde inicio de la pandemia en Biobío. Un hombre de 34 años denunció ser golpeado, con fractura de nariz, llevado a orilla del mar con amenazas de hacerlo desaparecer por parte de infantes de marina en San Pedro de la Paz. @Cooperativa pic.twitter.com/PHzkHlrt37 — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) May 27, 2020

Querella por torturas

Jarpa concurrió al Instituto Nacional de Derechos Humanos en el Biobío, donde su directora regional, Carolina Chang, confirmó que presentarán una querella por el delito de tortura, "en particular por varias cosas, primero por las amenazas que recibió posteriormente, porque lo golpean y lo llevan a la playa y lo amenazan con desaparecerlo y eso efectivamente lo que hace es inhibir la voluntad de la víctima y con eso se configura el delito".

"Está golpeado en distintas partes del cuerpo, con una fractura de nariz que es lo más grave", agregó.