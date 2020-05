Denuncian que no todos los partidos del Frente Amplio están invitados a reunión con el Gobierno

Integrantes del Frente Amplio aseguraron que el Gobierno les confirmó que no se encuentran invitados a la reunión liderada por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, convocada para avanzar hacia un acuerdo nacional para enfrentar la pandemia.

El diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal) indicó que le confirmaron que la invitación se extendió solamente a los partidos que tienen representación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

"Hoy día nos comunican ya oficialmente que no nos van a invitar, las razones las tendrán que dar ellos. Yo no me explico que el Gobierno diga que los que no quieren ir son obstruccionistas, pero cuando decimos 'queremos ir', no nos invitan", planteó.

El parlamentario comentó que "no sé si esto es dejar fuera al Frente Amplio, no tengo una explicación de porque lo quieren hacer. Me temo que puede tener que ver con eso, no digan mañana que somos obstruccionistas".

Ni tan diálogo, ni tan nacional. @GobiernodeChile nos acaba de informar que como @Liberales_Chile no estamos invitados a participar del "acuerdo nacional", a pesar de haber mostrado nuestra disposición. El presidente @sebastianpinera debe ser honesto ¿es realmente con todos o no? — Vlado Mirosevic Verdugo (@vladomirosevic) May 28, 2020

La presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans, manifestó que "yo espero que no tengan esa intención, porque es solamente dialogar con los que les acomoda más. Creo que sería muy limitante y además nosotros en el Frente Amplio tenemos una postura común y eso incluye a nuestros compañeros de Revolución Democrática".

De esta forma, el único partido del Frente Amplio que tendría participación en la reunión telemática fijada para este viernes será Revolución Democrática, con la presencia del diputado Giorgio Jackson.