Diecisiete preguntas (y respuestas) clave sobre la vacunación contra el Covid en Chile

Chile empezará este miércoles el proceso de vacunación masiva contra el coronavirus, programa elaborado por el Ministerio de Salud (Minsal) que se realizará de manera gradual y progresiva en todo el país, de forma voluntaria y gratuita.

¡Mañana comienza el Proceso de Vacunación Masiva! 🙌🏻💉 Revisa aquí el calendario del 1 al 5 de febrero y entérate de todos los detalles, ingresando a https://t.co/9Y9cPiLGlj #YoMeVacuno 💪🏻 pic.twitter.com/lVZdv1pkIX — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) February 2, 2021

Los primeros en ser vacunados este miércoles serán los adultos mayores de 90 años o más, en vacunatorios públicos o privados de su zona, además del personal de salud restante y del Servicio Nacional de Menores (Sename), como también los estudiantes en práctica y quienes ejerzan en residencias sanitarias y los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam).

El jueves 4 de febrero será el turno de la población de 89 a 87 años de edad, y el viernes 5 para quienes integren el rango de los 86 y los 85 años. El proceso continuará progresivamente hasta el viernes 12 bajo un orden etario decreciente, hasta llegar a los adultos mayores entre 72 a 71 años.

Desde el lunes 8 de febrero al viernes 12 será el turno de los mayores de 64 a los 71 años, personal de farmacias y de laboratorios, integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad, además del personal de las Fuerzas Armadas que estén desplegados para contener el coronavirus.

En este escenario, el Minsal aclaró algunas dudas que pueden surgir:

1.- ¿Puedo ir acompañado a vacunarme?

Los adultos mayores pueden ir acompañados con la condición de que podrán ser asistidos en el proceso por sola una persona. Por su parte, quienes estén postrados serán vacunados en el lugar donde se encuentren.

2.- Si no puedo vacunarme en la fecha que me corresponde según el calendario, ¿puedo ir en otra fecha?

Se aconseja que las personas privilegien las fechas que le corresponden para evitar aglomeraciones en los vacunatorios. Si esto no es posible puede ir otro día.

3.- ¿Ambas dosis deben ser aplicadas en el mismo vacunatorio?

No es necesario que ambas dosis sean administradas en el mismo vacunatorio. Siguiendo las instrucciones del Calendario de Vacunación, cuando llegue la fecha correspondiente a la segunda dosis te debes dirigir al vacunatorio más cercano.

4.- ¿Quiénes no pueden vacunarse contra el Covid-19?

Las vacunas contra el Covid-19 no se deben administrar a personas con antecedentes conocidos de alergia aguda (anafilaxia). A su vez, menores de 16 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, pues no fueron parte de los ensayos clínicos, por lo que en este momento no existen antecedentes sobre esa parte de la población para que sea vacunada.

Ante la duda, la recomendación es que consulte con su médico tratante sobre las opciones de vacunación.

5.- ¿Debe el personal de salud privado ir a un vacunatorio o se puede pedir que la inoculación sea en el lugar de trabajo?

Los profesionales de la salud, incluidos los prestadores particulares, están en el grupo prioritario y se comunicará oportunamente la fecha de su vacunación y lo podrán hacer en Cesfam o en los hospitales o clínicas que tengan vacunatorios con convenio con el ministerio de Salud.

6.- ¿Qué contraindicaciones tiene la vacuna contra el Covid-19?

Las vacunas contra el Covid-19 no se deben administrar a personas con antecedentes conocidos de alergia aguda (anafilaxia). Ante la duda, la recomendación es que consulte con su médico tratante sobre las opciones de vacunación.

7.- ¿Las personas con VIH se pueden vacunar?

Las personas con inmunodeficiencias congénitas o adquiridas y las personas viviendo con VIH en TARV con CD4 ≥ a 200 células/mm³ y carga viral de menos de 1.000 copias están considerados como prioritarios en las primeras etapas de vacunación.

8.- ¿Las embarazadas o en periodo de lactancia se pueden vacunar?

Los ensayos clínicos de las vacunas que actualmente se encuentran aprobadas en Chile no incluyeron a mujeres embarazadas ni en etapa de lactancia, por lo que no existen antecedentes para inocular a este grupo de la población. En cuanto se tenga más antecedentes sobre las vacunas se evaluará nuevamente.

9.- ¿Se pueden vacunar personas trasplantadas?

Las vacunas contraindicadas en inmunosuprimidos (incluyendo trasplantados) son las que contienen virus vivos atenuados. Varias de las vacunas aprobadas o en vías de aprobación para su uso en Chile pueden ser utilizadas en pacientes trasplantados ya que sus plataformas no incluyen virus vivos atenuados (Ej: Sinovac y BioN-Tech Pfizer).

10.- ¿Están aseguradas las dosis para toda la población?

Hay vacunas aseguradas para todas las personas que están dentro de los grupos objetivos de vacunación.

11.- ¿Puedo vacunarme en una clínica privada?

Sí, se puede vacunar en una clínica privada si ésta mantiene un convenio con el Ministerio de Salud.

12.- ¿Puedo vacunarme más de una vez?

Las personas se pueden vacunar sólo una vez.

13.- Si estoy en cuarentena por Covid-19, ¿igual debo vacunarme?

Se puede vacunar cumplida su cuarentena.

14.- Si ya tuve Covid-19, ¿puedo vacunarme?

Se puede vacunar, en la fecha que le corresponda.

15.- Si me vacuno contra el Covid, ¿podré vacunarme contra la influenza también?

Sí. No hay ninguna contraindicación de ser inoculado contra el Covid y contra la influenza.

16.- ¿Desde cuándo comienza a hacer efecto la vacuna?

La vacuna alcanza su máxima efectividad después de aplicada la segunda dosis.

17.- ¿Si soy hipertenso, puedo vacunarme?

Los hipertensos son enfermos crónicos y un grupo prioritario en la vacunación contra el Covid-19.