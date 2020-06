Diputada del Frente Amplio recibió caja de alimentos: "Me parece escandaloso"

La diputada Natalia Castillo (Revolución Democrática) denunció haber recibido una de las cajas del programa "Alimentos para Chile", que reparte el Estado y es impulsada por el Gobierno.

"Hoy llegó una caja a mi casa, sin poder mediar ninguna posibilidad de devolverla", confirmó a Cooperativa la parlamentaria quien dijo que "me parece escandaloso que esta caja se le esté entregando a una diputada, es evidente que no pertenezco a las personas más vulnerables del país".

"Lo que me complica más es saber que esta caja que me llegó, a quién le dejó de llegar. Tengo la caja en mi poder, no sé bien qué haré, aún estoy en esa etapa de la torpeza, no puedo creer que haya llegado una caja a mi casa", cuestionó también.

Hoy entregaron en mi casa una de las cajas de alimentos destinadas a paliar la crisis del #covid19 a familias más vulnerables. ¿A cuántas familias estamos dejando de ayudar por la poca prolijidad del Gobierno en la entrega? 👇 pic.twitter.com/GBRBamZn2B — Natalia Castillo (@ncastilo) June 12, 2020

Sin precisar el sector donde vive, por una cuestión de seguridad, afirmó que ella y sus vecinos también recibieron la canasta.

En este marco, Castillo sostuvo que "hace días vengo escuchando y viendo en redes sociales distintas denuncias de personas que dicen que recibieron la caja y no la necesitaban, un poco cuestionando cuáles son los criterios que se están utilizando para repartirlas".

"No sé con qué criterio estan repartiendo estas cajas", fustigó luego en un video que subió a redes sociales, donde consideró que el hecho es "indignante" y una "vergüenza", y arremetió contra la gestión del programa por parte del Gobierno.