Diputada Yeomans: Se ha pintado un acuerdo nacional que no lo es

La presidenta de Convergencia Social (CS), diputada Gael Yeomans, afirmó en El Diario de Cooperativa que el Gobierno ha pintado un acuerdo nacional que no es tal, remarcando la denuncia de que el Ejecutivo no convocó a todos los partidos del Frente Amplio a la reunión liderada por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

Desde el bloque acusaron que a la cita, convocada para avanzar hacia un acuerdo nacional para enfrentar la pandemia de Covid-19, sólo se extendió la invitación a los partidos que tienen representación en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja: El único representante del grupo sería el diputado Giorgio Jackson (RD).

"Se ha pintado un acuerdo nacional que realmente no es, se ha utilizado de manera mentirosa estos titulares por parte del Gobierno, porque la verdad es que -primero- ni siquiera es un acuerdo nacional con todos los partidos", aseveró.

La legisladora sostuvo que "ha sido sumamente restringida la invitación más bien buscando una intención de escuchar sólo a algunos y no a todos. Eso me preocupa bastante".

"Queda en evidencia que no lo estamos" representados en la reunión con el Gobierno, aseveró la diputada, añadiendo que esta situación "habla muy mal de si realmente están con esa voluntad de construir un acuerdo que enmiende el rumbo".

Yeomans sostuvo que el Ejecutivo, hasta ahora, "no ha mostrado voluntad concreta de realmente estar a disposición de dialogar, porque eso se demuestra en los hechos, y en los hechos el Gobierno ha sido muy explícito de no tener la voluntad de conversar, de no escuchar las propuestas del otro".

Ante la crisis económica y social derivada de la pandemia, Yeomans enfatizó el llamado al Ejecutivo a "implementar las medidas que hoy la gente requiere con urgencia".

"Falta transparencia en materia sanitaria, falta un organismo que realmente nos dé a todos la tranquilidad de que se están tomando las medidas que corresponden en atención de proteger hoy a la ciudadanía y que sea un organismo que escuche a otros actores", aseveró.