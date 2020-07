Dirigentes mapuche de Alto Biobío advierten que habrá estallido social en la cordillera

Representantes de 14 comunidades mapuche de Alto Biobío llegaron al edificio del Gobierno Regional para exigir una reunión con el intendente Sergio Giacaman y manifestar la situación de olvido y abandono que dicen sentir en el marco de la pandemia. Sin embargo, no fueron atendidos en los términos que pedían.

María Curriao, dirigenta mapuche de Alto Biobío, detalló que "la situación de abandono en tema salud, trabajo, en Alto Biobío no hay fuentes de trabajo, la gente sobrevive de las pensiones y los subsidios y hoy mucha gente quedó sin bono de emergencia".

"Vamos a levantar un estallido social en Alto Biobío; va a afectar a todo lo que es empresas y al Estado porque tienen muchos recursos importantes de los cuales se está abasteciendo al país, especialmente en el tema energético. Con esto se acabó la opción de dialogar, falta de respeto y comprensión", dijo.

Comunidades del Alto Biobío junto al alcalde Nivaldo Piñaleo llegan a la Intendencia del Biobío. Exigen que el intendente Sergio Giacaman los reciba para expresar necesidades. Reclaman que no hay forraje y abandono en la cordillera. "Por agenda no bajará" les dicen @Cooperativa pic.twitter.com/JRkOMOQdlT — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) July 22, 2020

Si bien el alcalde y dos lonkos entraron y conversaron por menos de 10 minutos con la autoridad regional, no quedaron satisfechos.

Nivaldo Piñaleo, alcalde de Alto Biobío, acusó que el intendente "no accedió, no quiso, así es que lo lamentamos mucho, porque la idea era conversar con él. Quería que escuchara por 10 minutos a los lonkos y a los presidentes, no corresponde que no les dé el tiempo a la gente de Alto Biobío".

"El estallido social comenzó hace mucho tiempo, no ahora, hace tiempo comenzó, y lamentablemente las autoridades no escuchan, no entienden, no logran ponerse en el lugar de nosotros como territorio; en el forraje no hay fecha, la luz no tiene solución, todo no tiene solución", reforzó.

Comunidades mapuche del Alto Biobío acusan abandono estatal en la pandemia. Malos caminos, falta forraje, cortes de luz siendo que producen el 30% de la energía para Chile. Declaran que iniciarán "un estallido social en la cordillera" según dirigente María Curriao @Cooperativa pic.twitter.com/lqggPIvooX — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) July 22, 2020

El propio intendente Giacaman, más tarde, expuso que "recibimos de manera intempestiva, sin ninguna coordinación, la visita del alcalde de Alto Biobío, quien fue acompañado por unos dirigentes de los cajones del Queuco y Biobío, y lamentablemente como el alcalde no avisa y no hay coordinación es imposible poder atenderlos. Yo tenía un compromiso con los alcaldes de la Provincia de Arauco y el ministro de Salud".

"Me parece inadecuado el tono, la forma en que el alcalde nos visita sin previa coordinación porque siempre las puertas van a estar disponibles", cerró.