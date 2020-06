Doctor Molina tras muerte de su cuñada por Covid-19: "Nadie está libre"

El doctor Juan Carlos Molina, geriatra de la clínica MEDS y habitual panelista de "Bienvenidos", se emocionó en vivo al hacer un llamado a cuidarse y revelar que su cuñada Carmen Quiroz falleció por Covid-19.

"A cada uno de nosotros nos puede tocar, tengamos conciencia de eso, nadie está libre", dijo el médico en el matinal.

El médico decidió entregar un potente mensaje: "Esto que parece un juego son vidas que se pierden, son chilenos que ya no están (...) No salgan. Las cuarentenas son para respetarlas, si no, vamos a estar hasta Navidad encuarentenados".

"Somos todos responsables de cuidarnos... Mientras daban el informe, falleció mi cuñada. Supuestamente hicieron la cuarentena, a lo mejor (se contagió) al ir a comprar el pan una vez u otro elemento... una vez. Aquí no hay que bajar la guardia, puede ser eso: una vez. Es un virus altamente contagioso", contó Molina.