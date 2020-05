Doctor Ristori: La cuarentena me parece una medida necesaria y esperamos que sea eficiente

El jefe de Urgencias de la Clínica Indisa, Leonardo Ristori, consideró como necesaria la implementación de cuarentenas en 25 comunas de la Región Metropolitana para contener la propagación del Covid-19, dado que se trata de la región con mayor incidencia de la enfermedad.

En conversación con Lo que Queda del Día, el médico dijo además que lo importante es que esta medida pueda ser eficiente y efectivamente sirva para detener los contagios.

"Me parece una medida necesaria, (ya que) la curva de incidencia -los nuevos casos-, que son un 80 por ciento de la Región Metropolitana, demuestran que la circulación viral en la región, está siendo muy importante y por lo tanto la única manera hasta ahora conocida de frenar esa circulación, puesto que no hay vacunas, es que la gente se mantenga en su casa", dijo Ristori.

"Esperamos además que sea eficiente, eso se va a notar de aquí a unos 10 o 12 días más", añadió.

Además, quien fuera director médico de la ex Posta Central también planteó que daría mejores resultados la implementación de una cuarentena total en la región, pero que esa medida podría generar otro tipo de problemas.

"Si se pudiera hacer una cuarentena total, sin generar mayor daño que el beneficio que se tiende a buscar, sería ideal, sería más completa y probablemente tendría mejor resultado", comentó.

"El problema es que en lugares en que la circulación viral no es tan alta, la cuarentena también genera bastante daño en las personas, no solo el daño económico que es evidente, si no que también produce bastante ansiedad y conflictos de salud mental, de manera que esa es una razón por la que se han ido morigerando estas instrucciones, lo que no impide que si el resultado no es el esperado se devuelven de inmediato a la cuarentena", agregó el galeno.

"Covid-19 tiene un comportamiento bastante errático"

Consultado sobre la agresividad del nuevo coronavirus, Ristori dijo que aún no se pueden sacar conclusiones, pero que hasta ahora tiene un comportamiento errático.

"Yo diría que el comportamiento que hasta ahora ha tenido este coronavirus es bastante errático, hay gente que tiene un poquito de fiebre, empezó con tos y en 48 horas está muy complicado, hay gente que ni siquiera hace sintomatología", aseguró.

"Hay gente que cuando se enferma en 10 días supera el cuadro y hay gente que lleva 25 a 30 días en ventilación mecánica y no ha logrado superarlo, o sea, hay una amplia gama. Depende de la agresividad del virus, de la carga viral que recibió, pero también de las condiciones del huésped", añadió.

De todos modos, el jefe de Urgencias de la Clínica Indisa manifestó que aún es pronto para sacar conclusiones.

"Estamos ante una enfermedad que estamos conociendo, hasta que uno logre sacar conclusiones sobre el comportamiento de una enfermedad y poder escribir sobre ella pasan muchos meses, porque además hay que tener una observación de la postinfección", añadió.

Evolución de casos por regiones