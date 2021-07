Doctor Said: Si no consolidamos la baja de casos, puede haber un rebrote significativo en agosto o septiembre

Este jueves, en entrevista con Lo Que Queda del Día de Cooperativa, el doctor Juan Carlos Said, médico internista del Hospital Sótero del Río y máster en Salud Pública del Imperial College Londres, apuntó a "consolidar" la baja de contagios de coronavirus por la que atraviesa Chile y a mantener especial alerta ante la posible importación de variantes.

Después de la grave segunda ola que puso contra las cuerdas al sistema hospitalario entre marzo y junio, la epidemia de Covid-19 remite en el país y los vacunados disfrutan de mayores ventajas, como acceder a gimnasios, teatros, cines y centros de adultos mayores en la mayor parte del país.

En las últimas 24 horas, se confirmaron 1.861 infectados y 181 nuevos decesos, que dejan el balance total de la crisis sanitaria en 1,6 millones de contagios y 34.792 muertes.

En este contexto, el doctor Said afirmó que "nos encontramos en una situación similar a la de antes del verano, pero con vacunas: antes del verano, los casos habían bajado bastante, pero a la vuelta del verano nos encontramos con un progresivo aumento de casos que terminó en lo que todos sabemos. De ahí es a que el llamado es a tomar las cifras con calma, consolidarlas y que sigan bajando".

"Si no aprovechamos este descenso para consolidar la reducción de casos, nos podemos enfrentar en agosto o septiembre a un rebrote significativo", advirtió el especialista, tomando el ejemplo el caso actual del Reino Unido, que hoy "tiene cifras similares de vacunación a las nuestras, pero que está experimentando un aumento de los contagios por la variante Delta, que a la vez está llevando a un aumento de las hospitalizaciones", indicó el experto.

Pero, ¿cómo podría consolidarse la baja? Said sugirió a las autoridades transmitir a la población "un mensaje de calma y de necesidad de mantener los cuidados, no un mensaje de exitismo"; "mejorar la estrategia de trazabilidad", con, por ejemplo, un aumento de los test de antígenos; y "focalizar las campañas de vacunación" y salir a buscar a los rezagados "cuadra a cuadra, barrio a barrio".

#CooperativaEnCasa Doctor Juan Carlos Said: Estamos en una carrera contra el tiempo en donde, si mantenemos el descenso de casos y aceleramos los vacunados, podemos evitar tener rebrotes https://t.co/dBQawjFsvR — Cooperativa (@Cooperativa) July 22, 2021

APERTURA DE FRONTERAS, "UN POCO APRESURADO"

Abogando por "no levantar todas las medidas de una sola vez", el especialista tildó de "apresurada" la decisión del Gobierno de abrir las fronteras el próximo 26 de julio para nacionales y residentes extranjeros que lleven más de 14 días con la pauta de vacunación completa.

Para entrar a Chile se pedirá a los viajeros la declaración jurada en C19, contar con un PCR con 72 horas de anticipación y el testeo al ingreso al país. También se exigirá un aislamiento de 10 días. Se realizará además un seguimiento del viajero por 14 días, con autoreporte de síntomas, testeo y fiscalización.

Según Said, "permitir el ingreso de viajeros con cuarentena en sus domicilios es una medida de elevadísimo riesgo, porque en salud pública sabemos que las cuarentenas que no son fiscalizadas son cuarentenas que no existen, son cuarentenas que no sirven".

"Quizás hubiera sido un poquito más prudente esperar tres o cuatro semanas, ver cómo evolucionaba Santiago con el paso a fase 3 y, si evolucionaba bien, pensar ahí en una mayor apertura de fronteras, pero parece un poco apresurado", enfatizó.