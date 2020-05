El emotivo llamado del doctor Ugarte por aumento de casos de Covid-19

Se emocionó en vivo el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la UPC en la clínica Indisa, por el sombrío panorama que dejó el explosivo aumento de casos de Covid-19 en nuestro país. Fue en el "Buenos días a todos", que dejó reflexiones que se viralizaron.

En el matinal de TVN, el médico dijo: "no es el momento, en medio de esta noche oscura, para buscar más oscuridad. Es el momento de buscar fuerza y buscar luz. Acá tenemos que estar todos unidos y tenemos que salir adelante".

"Yo voy a hacer mi rol, voy a estar ahí con los enfermos, y quiero que por favor nos unamos todos para salir adelante. Chile no ha enfrentado en más de un siglo una situación como esta. Ustedes no lo han visto, ni sus padres ni sus hijos. Llegó la hora, se acabó el tandeo. Pongámonos serios".

El emotivo llamado:

