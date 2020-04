El papa recordó a los muertos de la pandemia enterrados en fosas comunes

El papa Francisco rezó este jueves por todos los fallecidos de esta pandemia y en especial por aquellos anónimos que "hemos visto enterrados en las fosas comunes", durante la misa matutina celebrada en la capilla de su residencia, Casa Santa Marta.

"Recemos hoy por los muertos, los que murieron por la pandemia; y también de manera especial por los muertos - digamos - anónimos. Hemos visto las fotografías de las fosas comunes. Muchos...", afirmó el pontífice.

Francisco está dedicando sus misas matutinas en la Casa Santa Marta de estos días celebradas sin fieles y emitidas en directo por los medios vaticanos, a los afectados por la pandemia y a sus trágicos efectos.

#PreghiamoInsieme oggi per i defunti, coloro che sono morti per la pandemia; in modo speciale per i defunti “anonimi”.