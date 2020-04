Enfermera de Nueva York: "Estoy cansada de entrar a las piezas y ver pacientes muertos"

La situación del Covid-19 es absolutamente dramática en Estados Unidos con casi 610 mil contagios y 26.059 decesos por coronavirus. Pero los números no hablan tan alto como el testimonio de una persona que se enfrenta con la muerte a diario.

D'neil Schmall es una enfermera estadounidense que viajó a Nueva York para ayudar a pacientes con Covid-19 que ingresan de urgencia en la unidad de cuidados intensivos. Subió su vivencia a Facebook y el mensaje se viralizó.

"Estoy cansada de entrar en una habitación y ver que los pacientes estén muertos, de tener que llamar a sus familiares para darles estas noticias", relató la profesional, quien ha hecho un seguimiento en su cuenta personal.

"Lloro durante todo el camino a casa. Incluso el conductor me pregunta si estoy bien. No creo que la gente comprenda cómo de estresante es este trabajo. He sido preparada para cualquier cosa en el mundo, pero esto es realmente estresante", relató entre lágrimas.

Schmall dejó un mensaje: "Si alguna vez has sentido que sería apropiado tener compasión con las personas, este es el momento y deberíamos tratar al menos de comprender lo que esa personas está pasando. Yo solo tengo mucha tristeza".

Parte de su relato:

El testimonio entero: