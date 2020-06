Este viernes inició el cordón sanitario en la comuna del Alto Biobío

La noche de este viernes comenzó a regir el cordón sanitario en la comuna de Alto Biobío, la zona con la tasa de incidencia más alta de la Región del Biobío con un riesgo de contagio de 178,6 casos cada 10.000 habitantes.

El cordón comenzó a las 22:00 horas y cuenta con tres puntos de control que son: la ruta Los Ángeles-Ralco, a la altura del Puente Queuco, y en el sector La Cortina de la Ruta Q-61.

El alcalde de Alto Biobío, Nivaldo Piñaleo, pidió al Ministerio de Salud la llegada de más personal médico y aseguró que no quiere una zona militarizada."La Seremi de Salud tiene que estar presente, yo no quiero que solo estén los militares, para que después no digan que la comuna de Alto Biobio está militarizada, no es así", sostuvo.

"Este Es un trabajo de la Seremi de Salud ordenada por el Ministro Mañalich", agregó el líder comunal.

Asimismo, Piñaleo sostuvo:"No queremos seguir teniendo contagios, por lo tanto, nuestra solicitud es que el Ministerio de Salud nos haga llegar los recursos para tener más médicos, porque nuestro equipo está bastante agotado y necesitamos recursos para tener equipos más frescos y puedan llegar a las comunidades".

El balance del seremi

Por su parte, el seremi de Salud, Héctor Muñoz, se refirió a la condición sanitaria de la zona y aseguró que es importante evitar un nuevo brote de contagios y segur a la baja como en las últimas jornadas.

"Tenemos sólo 37 casos activos, estamos entrando en pleno invierno, tenemos nieve en el lugar y por lo tanto acá tenemos que evitar algún otro brote. Sabemos que el brote ha ido a la baja en estos últimos días. Son cifras muchos menores en comparación a la anterior, y la idea es evitar un nuevo brote en Alto Biobío con esta medida restrictiva del acceso o la salida de la comuna", informó Muñoz.

Finalmente, puntualizó que es importante evitar nuevos contagios debido a que "cada brote en una comunidad aislada es complejo".

El Alto Biobío tiene una población cercana a los 6 mil habitantes que se reparten en más de 2 mil kilómetros cuadrados, y en comunidades como Trapa-Trapa y Ralco. El fin del cordón es hasta nuevo aviso.

Fiscalización en Concepción

En tanto, en Concepción se han fiscalizado 289 locales en medio de la ordenanza que permite multar a empresas y personas que no respeten el distanciamiento social de un metro y medio.

Sobre esta labor, la directora de Seguridad Pública del municipio penquista, Daisy Cárdenas, comentó que un 75 por ciento de los negocios registrado han cumplido con la demarcación al ingreso de sus instalaciones para el público.

"Desde la entrada en vigencia de esta normativa ya hemos fiscalizado 289 locales en el sector céntrico y otros puntos más periféricos. Un 75 por ciento de ellos han cumplido con la demarcación establecida y hemos cursado cinco multas en el Juzgado de Policía Local", detalló Cárdenas.

"Hay varios servicios cuya demarcación está en proceso y nuestra labor es supervisar que eso se cumpla, así que seguiremos en la misma línea con nuestros equipos", añadió la funcionaria.

Las multas por incumplir estas normas sanitarias pueden llegar a los 250 mil pesos, por medio del Juzgado de Policía Local.