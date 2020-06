Estudio detecta diferencias en sangre de pacientes graves y leves de Covid

Un equipo de la clínica universitaria berlinesa de la Charité y del Instituto Francis Crick londinense ha detectado diferencias en la sangre entre pacientes graves y leves de Covid-19, lo cual podría contribuir a anticipar la evolución de la enfermedad en futuros contagiados.

Los científicos identificaron en la sangre de 31 pacientes analizando 27 proteínas, presentes en cantidades diferentes según la gravedad del contagio, precisa la Charité en un comunicado sobre el estudio, publicado en la revista especializada Cell Systems.

Estos perfiles de biomarcadores permitirían a los médicos "evaluar a partir de un análisis de sangre en una fase temprana si un paciente con Covid-19 desarrollará o no síntomas graves", explicó Markus Ralser, director del Instituto de Bioquímica de la Charité y jefe de equipo en el Instituto Francis Crick.

"Y esto puede potencialmente salvar vidas. Cuanto antes sepan los médicos qué pacientes necesitan tratamiento médico intensivo, más rápido podrán aprovechar las opciones terapéuticas disponibles", agregó.

Por otra parte, el uso de esta tecnología como prueba de diagnóstico" aportaría claridad en el hospital acerca de la condición del paciente, "independientemente de cómo el propio enfermo describa su estado", agregó.

En determinadas circunstancias los síntomas de un paciente pueden no reflejar el estado real de enfermo, "por lo que una evaluación objetiva a partir de un perfil de marcadores biológicos puede ser muy valioso", indicó.

