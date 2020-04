Evelyn Matthei y levantamiento de la cuarentena: "No es chipe libre"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, advirtió que el levantamiento de la cuarentena en dicha comuna no equivale a un "chipe libre", y recalcó que el comercio y los restoranes aún no pueden volver a operar con normalidad.

A las 05:00 de la madrugada de este lunes se levantó la cuarentena total en las comunas de Vitacura, Lo Barnechea y Providencia, además del eje Matta-Blanco Encalada hacia el sur, en la comuna de Santiago, y de Avenida Grecia hacia el sur, en Ñuñoa.

En la Región Metropolitana hay ahora confinamiento en toda Las Condes, el sector norte de Santiago y Ñuñoa y la zona poniente de Puente Alto.

Esta medida "no es chipe libre; eso queremos dejar súper claro", recalcó Matthei.

"Si volvemos a infectarnos mucho vamos a volver a la cuarentena, y eso es algo muy terrible, sobre todo para las familias que tienen niños y que viven en departamento. Realmente la situación es muy compleja", señaló la ex ministra.

La alcaldesa detalló además que al levantarse la cuarentena pueden operar los negocios pequeños, como restoranes y cafés, pero "siempre que no haya gente atendiéndose en el local".

"Si alguien viene, por ejemplo, a retirar un almuerzo y se lo come en otro lado no hay ningún problema", dijo la ex candidata presidencial.

En tanto, vecinos de Ñuñoa han criticado la cuarentena parcial decretada para la comuna y la califican como "poco eficaz".