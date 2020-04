Ex combatiente de la Segunda Guerra Mundial vence al Covid-19 en Brasil

Un ex combatiente brasileño que participó en la Segunda Guerra Mundial venció a sus 99 años al Covid-19 tras ser dado de alta este martes, en la misma fecha en que hace 75 años las tropas del gigante sudamericano lucharon en Italia contra los nazis en la "Toma de Montese".

El nonagenario Ernando Piveta formó parte de la Fuerza Expedicionaria Brasileña (FEB), la rama del ejército del país sudamericano que luchó junto a los Aliados en la campaña italiana de la Segunda Guerra Mundial, en sus últimas dos fases.

Piveta fue internado en la sección Covid-19 del Hospital de las Fuerzas Armadas de Brasilia el 6 de abril, destinada para los casos positivos de nuevo coronavirus, y tras una semana bajo atención médica fue dado de alta este martes.

El ex combatiente perteneció al cuarto regimiento de las FEB que en septiembre de 1942, a bordo del barco Almirante Alexandrino, se desplazó a la ciudad senegalesa de Dakar para realizar entrenamiento y luego regresar a Maceió, la capital del estado de Alagoas, donde defendió el territorio brasileño hasta el final de la guerra.

La recuperación de este veterano del mayor conflicto de la historia se da en un contexto en el que Brasil tiene hasta ahora 24.169 casos confirmados de contagio del coronavirus SARS-CoV-2 (causante de la enfermedad del Covid-19), con 1.378 muertes.

Gobernador de Río de Janeiro da positivo

El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, uno de los mandatarios regionales que más fuertemente ha luchado contra el coronavirus en Brasil, fue diagnosticado con Covid-19, noticia que fue confirmada este martes por el mismo gobernante.

"Quiero comunicar a todos que desde el viernes no me he sentido bien y pedí que se hiciera la prueba de Covid-19 y hoy llegó el resultado positivo", aseguró el Gobernador del estado más emblemático de Brasil a través de un video que publicó en su cuenta de Twitter.

Witzel afirmó que actualmente se siente bien, pero tuvo fiebre, dolor de garganta y pérdida del sentido del olfato.

El gobernador dijo que continúa trabajando en el Palacio de Laranjeiras, su residencia oficial, pero aseguró que sigue las recomendaciones establecidas por los médicos.

Río de Janeiro fue una de las primeras regiones del país en reaccionar de forma drástica contra el nuevo coronavirus, suspendiendo clases, cerrando comercios e implementando el confinamiento social, medidas fuertemente criticadas por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que considera que el país no puede paralizarse por lo que él considera una "gripita".