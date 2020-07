Ex subsecretaria: Perder un año escolar es un costo menor comparado con un rebrote

La ex subsecretaria de Salud y asesora de la OMS, la doctora Jeanette Vega, se mostró contraria a un retorno de las clases presenciales en la educación parvularia, básica y media en el corto plazo, debido a la pandemia de coronavirus.

"Para efectos de la seguridad mayor, que es la salud de nuestra población, perder un año o tener un año en condiciones anómalas es un costo menor comparado con lo que significa que tengamos un rebrote en términos sanitarios y económicos", aseveró Vega en conversación con Una Nueva Mañana, de Cooperativa.

Los niños, advirtió la médica, "son herramientas de transmisión del virus" y "tienen un porcentaje mucho mayor de enfermedad asintomática" que la población adulta, por lo que son "un arma escondida que no podemos detectar".

Vega también reparó en el plan de desconfinamiento gradual anunciado ayer domingo por el Gobierno, llamado "Paso a Paso", que se aplicará de manera diferenciada en cada una de las comunas y consta de cinco etapas: cuarentena, transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada.

"Estoy muy preocupada, porque se plantea que el ir saliendo (de confinamiento) va a ser a nivel de comunas, pero esto tiene que ser a nivel de comunidades y conglomerados que tengan sentido. Por ejemplo, en Santiago de ninguna manera se puede empezar a desconfinar por comunas, porque eso es el equivalente a las cuarentenas selectivas y es una receta para el rebrote", advirtió la especialista.

"La gente se mueve. Si yo vivo en una comuna en la cual tengo un rebrote y tengo libre movilidad a otra comuna donde no tengo un rebrote lo que va a ocurrir es que voy a ir con una antorcha y voy a prender el fuego al otro lado", explicó.

"La (Región) Metropolitana tiene que ir como un todo, es imposible que vaya comuna a comuna, a menos que estemos hablando de una comuna rural, de los alrededores, donde no haya movilidad efectiva", señaló Vega.

La ex directora de Fonasa enfatizó que "la estrategia se juega en cortar el contagio y para hacerlo tengo que ser capaz de ir apagando estos pequeños fuegos que van a ir apareciendo y para eso tengo que saber inmediatamente cuando aparece".

Sin embargo, alertó que "no tenemos indicadores de trazabilidad real. Lo único que sabemos es que los casos sospechosos son en general identificados, pero no es suficiente, porque los indicadores no están puestos en ninguna parte para que uno los pueda verificar", expuso.