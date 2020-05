Exámenes diarios de Covid-19 fueron por primera vez más de 12 mil

El último balance diario del Covid-19 indicó que los exámenes por PCR realizados diariamente superaron por primera vez los 12 mil, cifra que correspondía a la capacidad máxima de testeo en el país, según el Minsal.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, confirmó que en las últimas 24 horas se realizaron 12.118 exámenes, sumándose a un total global de 244.226.

Hace dos semanas, la autoridad estimaba que con un aumento de laboratorios, los exámenes por día podrían aumentar a 15 mil, pero hoy jueves redujo ese máximo.

"Habíamos anticipado que teníamos una capacidad suficiente para atender un mayor número de exámenes, y esto queda reflejado con las cifras que hemos visto en los últimos días, en donde ya estamos en 12 mil exámenes diarios, pudiendo llegar a 14 mil", planteó.

Subsec @arturozunigaj | Red Asistencial #COVID_19



🔸 493 hospitalizados

🔸 391 con ventilación mecánica

🔸 79 críticos

🔸 627 ventiladores disponibles

🔸 12.118 exámenes PCR (244.226 en total)

🔸 73 laboratorios



Corte de información a las 21:00 horas de ayer pic.twitter.com/bmXv48RrWK — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 7, 2020

De acuerdo a Zúñiga, "esta cifra va a seguir incrementándose en la medida que vayamos habilitando más termocicladores, más equipamientos en los laboratorios de nuestros hospitales".

Solo ayer miércoles se registraron 10.013 testeos, entonces el número más alto desde el comienzo de la pandemia, pues incluso después de que los pacientes asintomáticos se incorporaran al total de casos, los exámenes oscilaban entre los 6 mil y 8 mil.

Los nuevos casos también se dispararon en esta jornada a 1.533, superando el máximo de 1.427 anunciado el sábado 02 de mayo.

Piñera: Estamos testeando cada día más

Más tarde, el Presidente Sebastián Piñera reconoció el salto en la cantidad de exámenes, y adelantó que "vamos a seguir con una política muy intensiva de testeos".

"En nuestro país estamos haciendo muchos testeos, estamos testeando cada día más. De hecho, hace 10 días estábamos testeando alrededor de 5 mil casos diarios, y ayer testeamos cerca (sic) de 12 mil casos diarios, y eso es bueno", expresó.

Ante la preocupación general por el repentino aumento de casos, el Mandatario recurrió a un antiguo chiste para argumentar la importancia de los exámenes.

"Si uno quisiera ser como Don Otto que vende el sillón, diría 'no hagamos más testeos y se acaban los contagios'. No es así. Los testeos no producen la enfermedad, detectan a las personas enfermas para darles el tratamiento médico y aislar a sus contactos estrechos", insistió.