Experta del Consejo Asesor: Habrá que mantener medidas hasta no tener acceso a una vacuna

La epidemióloga Ximena Aguilera, quien integra el Consejo Asesor Covid-19, aseguró en El Diario de Cooperativa que las medidas sanitarias por el coronavirus se van a tener que mantener en Chile hasta que no se tenga una vacuna contra la enfermedad.

La directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo advirtió que "ésta es una carrera muy larga" y que "esto no va a pasar después de la primera ola, hay que seguir teniendo una capacidad de alerta y de respuesta muy rápida y de aislamiento y de cuarentena que vamos a tener que mantener hasta no tener una herramienta definitiva, como sería el acceso a una vacuna".

"Decir que es una ola no quiere decir que va a bajar rápidamente", aseveró.

La experta explicó que "va a llegar a un momento en que va a comenzar a bajar y normalmente lo que se ha visto en otros brotes (en otros países), es que baja en una velocidad similar, incluso a veces más lenta -por ejemplo, en Hong Kong- de lo que subió, lo que no quiere decir que vaya a llegar a una meseta".

"La verdad es que las situaciones de meseta que se han visto en otros países han sido bien transitorias, lo más normal es que tenga una bajada lenta, puede tener rebrotes, es decir, depende si la gente se apura en reabrir puede tener rebrotes", alertó.

En el caso de Chile, explicó, "depende de lo que estemos mirando, porque cuando estás mirando el país, en realidad estás mirando una situación promedio de distintas realidades. El brote entra en distintos momentos a distintas ciudades, por ejemplo, a Santiago entra antes que a Valparaíso, en Temuco empezó mucho más rápido, en Magallanes".

"Entonces, cuando uno ve la curva nacional, en realidad es un resumen de situaciones que son olas distintas que van afectando a distintas ciudades. Se espera que la situación no se resuelva así de rápido, sino que baje lentamente y ojalá no tan lentamente con las medidas de control, porque esto no es mágico, es una enfermedad que se transmite de persona a persona", manifestó la profesional.

Aguilera remarcó que "si aplicamos las medidas de control, efectivamente se va a evitar el contagio y eso es lo que se está tratando de hacer".