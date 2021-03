¿Extender el estado de catástrofe? Oposición expresa sus reparos

Luego de que el Presidente Sebastián Piñera anunciara su intención de extender el estado de excepción de catástrofe, desde la oposición se abren a la posibilidad de apoyar la iniciativa, aunque tienen reservas con la aplicación de esta medida en La Araucanía.

Debido al avance de la pandemia, el 18 de marzo pasado se decretó estado de excepción de catástrofe, medida que ha tenido diversas prórrogas, pero para seguir con su extensión por más de un año se necesita apoyo del Congreso.

Ante esta situación, el senador José Miguel Insulza (PS) planteó que "todo eso estamos dispuestos a discutirlo, no obstante yo quiero declarar desde ya que nosotros no vamos a estar a favor de ninguna situación en la cual se requiera mandar tropas a La Araucanía y si se nos dice que el estado de emergencia o de catástrofe, en este caso, va a servir para eso, los senadores socialistas vamos a votar en contra".

Por su parte, Guido Girardi (PPD) destacó que "el estado de catástrofe es un factor coadyuvante para enfrentar la pandemia, pero no en lo sustantivo, en lo adjetivo. No tiene ningún sentido mantener el estado de catástrofe si el gobierno no hace lo sustantivo, que son las políticas y las estrategias de salud pública".

Gobierno pide no politizar

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dijo que "de lo contrario no se pudiese hacer algo que ha sido tan exitoso, como es finalmente que cada comuna tenga sus indicadores, que las comunas avancen o retrocedan en virtud de indicadores".

"No politicemos, desde el punto de vista de la seguridad de la macrozona sur, lo que puede ser la discusión de una situación que se requiere para todo Chile en materia sanitaria. Estamos hablando de una pandemia que sigue aún entre nosotros", recordó.

Hasta el momento el proceso de discusión en el Congreso no está claro, ya que los detalles para la extensión de la catástrofe no están incluidos en la Constitución, aunque el Gobierno espera enviar el proyecto antes del 11 de marzo.

El senador Iván Moreira (UDI) indicó que "yo creo que lo más recomendable en esta situación que se enfrenta y en que hay tanta discusión y polémica, es que el gobierno sea muy transparente y explique al Congreso porqué es útil combatir la pandemia y continuar con dicho estado".

"Lo que no puede ocurrir es que nos acostumbremos a gobernar con toque de queda. Hay que hacerle modificaciones al toque de queda, que debiera ser a medianoche, pero también debiese haber horarios diferidos, dependiendo de la situación real que tiene cada una de las regiones del país", sostuvo.

Mientras tanto, durante la tarde de este martes la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados debatirá sobre la justificación sanitaria del toque de queda, instancia a la que están citados, entre otros, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell; la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza; y la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.