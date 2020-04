La familia del primer fallecido producto del Covid-19 en Osorno y en la Región de Los Lagos denunció que hubo una falta de protocolos en el manejo del cuerpo del fallecido por parte de la UCI de la Clínica Alemana de la ciudad.

"La clínica no siguió ningún protocolo, nadie tenía idea de nada. Ninguna enfermera. Mandaron a un administrativo de la clínica pero no tenía idea, lo único que dijo era que es el primer caso y que no sabían que hacer", criticó Constanza Homad, nieta del paciente.

La familiar relató que "dejaron el cuerpo ahí, en una bolsa, lo tuvieron que dejar en un pasillo y de ahí mis propios familiares: mi hermano chico, mi papá, mi tío y el señor de la funeraria fueron los que tuvieron que poner el cuerpo en el ataúd. Ningún personal se hizo cargo".

De acuerdo con la trazabilidad que derivó en la muerte de este hombre de 82 años, el origen del caso corresponde a un hombre que realizó un viaje a Italia y no respetó la cuarentena, lo que, en consecuencia, implicó el contagio de una persona de la familia afectada.