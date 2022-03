Fármaco oral chino contra Covid-19 demostró ser seguro y bien tolerado en pruebas humanas

Un fármaco oral chino de nucleósido contra el Covid-19, denominado VV116, comenzó ensayos globales sobre pacientes de la enfermedad en estado leve y grave, después de haber demostrado ser seguro y bien tolerado en las pruebas con personas sanas.

La medicina mostró "seguridad y tolerabilidad satisfactorias" en tres ensayos de fase 1, que se llevaron a cabo entre 86 participantes sanos entre noviembre de 2021 y enero de este año en Shanghai, según un estudio publicado esta semana en la revista internacional Acta Pharmaceutica Sinica.

Los primeros ensayos humanos también ilustran que los comprimidos de VV116 pueden absorberse rápidamente después de la administración oral y tomarse con el estómago vacío o después de una comida regular. No se reportaron muertes ni eventos adversos graves.

El desarrollo del nuevo medicamento involucra a varios institutos subordinados a la Academia de Ciencias de China, Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. y Vigonvita Life Sciences Co., Ltd., con sede en Suzhou.

VV116 fue aprobado por primera vez para ensayos clínicos en Uzbekistán, donde a finales de 2021 se autorizó su uso en el tratamiento de pacientes de Covid-19 en condición leve y grave.

Con base en los positivos resultados del ensayo de fase 1, el fármaco ha avanzado a ensayos globales de fase 2/3, a fin de evaluar en mayor profundidad su eficacia y seguridad, dijeron los investigadores en el estudio.