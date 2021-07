Figueroa valora "mejor disposición del mundo municipal" para reabrir colegios

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, destacó que al inicio de este segundo semestre del año escolar 2021, "hemos visto una mucho mejor disposición del mundo municipal" para reabrir los colegios, en el marco de una baja de contagios de Covid-19.

"Para poder tener un balance vamos a tener que esperar que pase entre esta y la próxima (semana), porque muchos municipales han señalado que a partir del 2 de agosto van a volver con actividades presenciales", añadió el secretario de Estado en Lo que Queda del Día de Cooperativa.

Figueroa recordó que "es importante que los colegios estén a disposición de las familias para que ellas puedan tomar una decisión, y en ese contexto, la educación a distancia se puede impartir de distintas maneras -sincrónica y asincrónica-, y lo importante es que los establecimientos tengan mecanismos para seguir adelante con ese proceso".

En cuanto a algunos apoderados que aguardan a que todo el estudiantado esté vacunado para optar por la presencialidad, el ministro apuntó que "en ninguna parte del mundo, ni en los países más desarrollados, la vacuna ha sido una exigencia para poder reabrir las escuelas".

"Todo lo que se ha recogido, tanto de la experiencia internacional como en Chile, muestra que el cumplimiento de los protocolos sanitarios permite que el riesgo de contagio en los establecimientos se reduzca muchísimo", y si bien "el proceso de vacunación le entrega mayor seguridad a la familia y nos parece muy entendible, como lo señalan las autoridades sanitarias, la vacuna no es un requisito esencial".

Mantención en colegios de Santiago y Quinta Normal: "Es responsabilidad de los sostenedores"

Por otro lado, frente a reclamos desde los municipios de Santiago y Quinta Normal por "condiciones deficitarias" de infraestructura en varios establecimientos ad portas del retorno a las aulas, el ministro dijo haberse reunido con las alcaldesas Irací Hassler (PC) y Karina Delfino (PS) "para conversar la situación que ellas han analizado".

"La mantención y conservación de los colegios es responsabilidad de los sostenedores -remarcó- el Ministerio de Educación pone a disposición de los alcaldes recursos para que puedan cumplir de mejor manera la obligación que tienen (...) Para poder asignarlos, se necesita que los alcaldes presenten los proyectos, y si no lo hacen, si no identifican sus necesidades, no tenemos cómo entregarles los recursos".

En ese sentido, lo discutido con tanto Hassler y Delfino fue "cómo acelerar al máximo el que ellas puedan postular y levantar los proyectos, revisar lo que está pasando (...) la alcaldesa de Santiago decía que no había libros de clases, por ejemplo, que es un tema que hay que solucionar, pero no es un obstáculo fundamental para el proceso que vivimos".