Funcionarios de Aeronáutica Civil llaman a cerrar el aeropuerto para evitar más casos de Covid-19

El presidente de la Asociación de Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (Anfdgac), José Pérez, aseguró que se deben cerrar las fronteras internacionales y el aeropuerto, como medida para evitar el aumento de contagios de casos de Covid-19.

El también timonel de la ANEF señaló, en conversación con Radio Universidad de Chile, que "por un lado es contradictorio que nos pidan confinamiento, con cuarentenas largas en distintos lugares de nuestro país, sin embargo, nos parece impresentable que se mantengan abiertas las rutas de ingreso".

"Hay que poner límites a este tráfico aéreo, en tanto pongamos por delante el cuidado, la salud y la vida de las personas. Nosotros conocemos cómo funciona este flujo aéreo y si bien hay una disminución en el porcentaje respecto a febrero del año pasado, igual se mantiene alto, por lo mismo creemos que hay que aplicar la sensatez y escuchar a los expertos profesionales que tienen la competencia para orientar el manejo de la pandemia", planteó.

"Esta situación no resiste más, ojalá el gobierno cambie su orientación de cuidar el mercado, el capital y ponga en el centro al ser humano. Esta es una oportunidad, si hay una preocupación de salvar la vida de las personas, el aeropuerto tiene que cerrar y que sea un cierre controlado, acotado, pero es necesario tomar una decisión ahora", recalcó.

Finalmente, Pérez criticó las palabras del vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, quien sostuvo que no se pueden cerrar las fronteras, aseverando que "el ministro se equivoca, su declaración es arrogante. Acá la responsabilidad política debe apuntar al cuidado de todas y todos, este no es un virus cualquiera, no es un resfriado común, por lo tanto, hay que poner por delante de los intereses económicos la salud y la vida de las personas".