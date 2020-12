Gobierno anunció "permiso de vacaciones" para viajes interregionales desde la Fase 2

El subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, anunció que durante la temporada estival, las personas que vivan en comunas desde fase dos ("Transición") hacia arriba en el plan "Paso a Paso" podrán realizar viajes interregionales, siempre a lugares en su misma etapa o superiores.

Si cumplen con ese requisito, para salir de vacaciones solo deben solicitar el "permiso de vacaciones" en la Comisaría Virtual, algo que requerirá una serie de datos personales para ser autorizado, y estará habilitado en la plataforma desde el 4 de enero hasta el 31 de marzo.

Al ingresar a la plataforma, el usuario deberá "señalar la fecha de salida, y antes de retornar, tendrán que hacer lo mismo para informar la fecha de retorno. Este permiso se habilitará señalando un destino único, y no será válido para aquellas personas en paso uno, es decir, en cuarentena", y por lo demás, solo puede solicitarse una vez durante este periodo.

"Tenemos que seguir con los cuidados, ser responsables porque la pandemia no se toma vacaciones y se deben cumplir las medidas sanitarias".



Tal como con los permisos interregionales autorizados a mediados de año, para salir durante el verano se necesitará el pasaporte sanitario, que se encuentra en la página www.C19.cl.

Destacando que las comunas que más reciben turistas al interior del país son Viña del Mar, Santiago, Coquimbo, El Quisco, La Serena, Pudahuel, El Tabo, Los Ángeles, Algarrobo y Pucón, Uriarte sostuvo que "vamos a potenciar fuertemente la fiscalización, para asegurarnos de que se cumplan rigurosamente los protocolos y el plan Paso a Paso en cada una".

"Esto no significa que nos podamos relajar en el autocuidado. Si nosotros queremos que esta medida se mantenga en el tiempo, tenemos que seguir siendo más cuidadosos que nunca. Cuando hay mayor libertad, la responsabilidad tiene que ser mayor. Es por eso que el llamado que hacemos es que para poder seguir disfrutando de este permiso, seamos muy cuidadosos, porque la pandemia no se toma vacaciones", advirtió el subsecretario.

PARIS: "LA GENTE TIENE DERECHO A UNOS DÍAS DE LIBERTAD"

El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró en el reporte diario de hoy miércoles que "el Consejo Asesor ha visado este plan, y estamos muy conscientes de que hay necesidad de vacaciones", en razón de que "éste ha sido un año muy duro desde el punto de vista de la salud mental de nuestros compatriotas, y por eso existe una necesidad de que la gente pueda viajar e ir de vacaciones".

A pesar de que el anuncio se dio poco menos de 24 horas después de que se confirmara la detección de la nueva variante del Covid-19 en Chile, y justo después de que la autoridad sanitaria informara su preocupación por un alza de un 45 por ciento en los casos nuevos en la Región Metropolitana -justamente en fase dos del "Paso a Paso"-, el secretario de Estado insistió después que "la gente tiene derecho a salir de vacaciones, a ir a regiones a ver a sus familiares, a tener unos días de libertad, ya que hemos estado sometidos a mucho estrés".

Paris reconoció que la situación en la capital inquieta al Gobierno, y por lo mismo "hemos mantenido la fase dos de transición, no hemos hecho ningún cambio. Yo dije que lo principal en este caso es la necesidad que tiene la población de tomar vacaciones: son criterios también de salud mental, de salud psicológica".

Ante la insistencia de la prensa para conocer los fundamentos de esta medida, el ministro puntualizó que "no sé cuál podría ser un motivo epidemiológico para permitir o no permitir vacaciones. En cuarentena no se puede, ese criterio epidemiológico es bastante claro", y reiteró que "vamos a reforzar la vigilancia epidemiológica en los lugares donde más gente va a vacacionar".

"TIENEN QUE ESCUCHAR A LOS EXPERTOS"

En relación con las futuras acciones para enfrentar la llegada de la mutación del virus al país, la vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología, Claudia Cortés, opinó que "la enseñanza es que yo creo que tienen que escuchar a los expertos, a quienes nos dedicamos al tema de diagnóstico, al tema de seguimiento".

"Por supuesto, hay que tener en consideración otras variables que los expertos técnicos no manejamos, como la parte económica, pero lo fundamental es mantener lo más controlada posible la pandemia, y para eso tenemos que limitar ciertas libertades, como el libre tránsito e ingreso, y ajustarnos a lo que la ciencia nos dice: que necesitamos tests diagnósticos de buena calidad, y una buena trazabilidad", remarcó la doctora.