Gobierno británico solicitó a regulador evaluar la eficacia de la vacuna de Oxford

El gobierno británico solicitó formalmente a la agencia reguladora de productos sanitarios y medicinas (NHRA) que evalúe la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca.

Esa solicitud "marca un primer paso significativo a fin de obtener la aprobación de la vacuna para su distribución", siempre que cumpla con los estándares requeridos de seguridad, eficacia y calidad, según dijo este viernes el Departamento de Sanidad y Cuidados Sociales (DHSC).

Hace apenas una semana el Ejecutivo de Boris Johnson también requirió una evaluación del antídoto desarrollado por Pfizer/BionNTech.

We’ve formally asked the independent regulator @MHRAgovuk to assess the @UniofOxford/@AstraZeneca vaccine to determine if it meets rigorous safety standards.



We’re working hard to be in the best possible position to deploy a #coronavirus vaccine as soon as one is approved.