Gobierno cree que "efecto acumulado de vacunas y cuarentenas" permitirá comicios el 15 y 16 de mayo

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a la reforma constitucional anunciada, en cadena nacional, por el Presidente Sebastián Piñera este domingo, que busca postergar las elecciones del próximo 10 y 11 de abril debido al estado actual de la pandemia.



La autoridad de Gobierno aseguró, tras un consejo de gabinete en La Moneda, que el "efecto acumulado de vacunas y cuarentenas" permitirá que los comicios el 15 y 16 de mayo se desarrollen con más de 7,4 millones de personas con las dos dosis.

"'¿Por qué no se hacía hace dos semanas atrás?' (el anuncio), porque fue el propio Servel que nos manifestó que necesitaba una semana y, por tanto, si queríamos tramitar una reforma constitucional en donde escucháramos las diversas opiniones del Congreso, este era el momento y por eso lo anunció el Presidente de la República", señaló Bellolio.

Frente a los cuestionamientos sobre el efecto concreto que tendrá la prórroga de un mes, el ministro señaló: "Como ustedes saben la ciencia nunca es 100%... Lo que sí podemos prever es el efecto acumulado de las cuarentenas, que tomamos antes de tener que cambiar las elecciones; el efecto de acumulado de las vacunas".

"Para el día de la elección en mayo, debiesen haber 9,3 millones de personas al menos con una dosis y 7,4 millones de personas con dos dosis -aseguró- Creemos que este era el momento para hacerlo".

🔴 [VIVO] Ministro @jaimebellolio realiza #VoceríaDeGobierno tras Consejo de Gabinete - Lunes 29 de marzo https://t.co/nJ8ynujOkd — Vocería de Gobierno (@voceriagobierno) March 29, 2021

"UN CHANTAJE INACEPTABLE"

En el mismo punto de prensa, el vocero de Gobierno fustigó a la oposición por "condicionar" la aprobación de la reforma a otro paquete de medidas, asegurando que "es un chantaje inaceptable".

"Lamentamos profundamente que desde la oposición haya quienes digan 'mire, nosotros no vamos a cambiar la fecha de las elecciones si es que no nos aprueben todo este paquete de otras medidas': ese chantaje es inaceptable para los chilenos", criticó Bellolio.

"Lo que está primero es la vida de las personas, no los cálculos políticos -afirmó- no sacar la calculadora para ver a quién le beneficia y a quién no".

"ESTAMOS SEGUROS QUE SERÁ APROBADA POR UNANIMIDAD"

"Estamos seguros de que cuando esta reforma llegue al Congreso va a ser votada por unanimidad, no me imagino que ningún parlamentario quiera poner los intereses políticos de la calculadora electora antes que la salud de las personas, eso es lo que hemos querido hacer como Gobierno", afirmó el ministro Beollolio.

En este contexto el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, señaló que, como Gobierno, esperan que la reforma constitucional "sea despachada el jueves".

Ministro de la Segpres Juan José Ossa dice que esperan despachar este jueves el proyecto de cambio de fecha de elecciones @Cooperativa pic.twitter.com/8mIMiSxTOR — Valentina Godoy (@valegodoyb) March 29, 2021

"SOLO QUIEREN FUSTIGAR AL GOBIERNO"

Jaime Bellolio, además, cuestionó el rol de la oposición durante la pandemia, asegurando que no quieren cooperar en el trabajao contra la pandemia, sino que "solo fustigar al Gobierno".

"Cuando se nos dice 'el Gobierno no ha hecho nada', por favor: yo espero un mínimo de rigor en que veamos cuáles son las cosas que realmente ha hecho el Gobierno", solicitó la autoridad.

Emplazando a sectores del PC, FA y PS -que votaron contra el estado de excepción- el ministro señaló que "los mismos que hoy día nos critican por no haber hecho nada, son los que hace 20 días atrás votaron en contra del que el Gobierno pudiese poner cuarentenas, porque votaron en contra de extender el estado de catástrofe, decían que era 'control social'".

"Los mismos también que nos decían que no iban a llegar las vacunas hasta el final del 2021 o quizás al 2022; los mismos que nos criticaban porque aceleramos el trabajo de traer los ventiladores y también nos propusimos traer las vacunas; son ellos mismos los que hoy día dicen: que quieren anteponer los intereses políticos, partidistas, a la salud de las personas -lamentó- Nos parece que eso es completamente inaceptable".

"Los mismos que nos criticaban y nos decían en diciembre que éramos exagerados porque la Región Metropolitana la pusimos completa en Fase 2; son los mismos que pusieron querellas por diseminar el virus, sin embargo, no querían poner cuarentena", indicó el ministro, agregando: "La verdad es que vemos que no hay un ánimo de querer cooperar en el trabajo de la pandemia, simplemente quieren fustigar al Gobierno".