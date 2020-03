10:36 - | Ministro Mañalich: La cuarenta domiciliaria no se está cumpliendo en personas que están contagiada con coronavirus, no hemos logrado un entendimiento y una educación. Nuestros adultos mayores están en riesgo #LaCooperativa

Esta noche el Gob @Jpgalvezll llegó a la comuna de Salamanca, tras recibir información de una persona que no respetó la cuarentena por haber estado de viaje al extranjero con sospechosa de Covid-19, por lo cual la autoridad interpuso la denuncia correspondiente al caso.

01:32 - | Una persona no respetó la cuarentena en Salamanca. Las autoridades advierten consecuencias:

21:33 - | La medida contempla reducir al máximo la actividad en la comuna, aunque no se suprimirá "la vida social y económica de la misma".

%u2B55 Llegó la hora de tomar medidas concretas. Es urgente cerrar las playas del litoral central, luego que miles de vehículos llegaran a la costa desde Santiago sin respetar las medidas de prevención. La cuarentena no son vacaciones. Quédate en casa!! #CoronavirusChile #Covid_19 pic.twitter.com/MDSkMTrdai

19:33 - | [Radio en Vivo] Intendente Guevara por bloqueos de comunas y ciudades: Se podrán establecer aduanas sanitarias, pero vecinos no pueden impedir la libertad de tránsito de otras personas https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #LaCooperativa

19:29 - | [Radio en Vivo] Intendente Guevara ante las medidas anunciadas por el Presidente Piñera: Si me preguntan por la cuarentena global, ese proceso ya comenzó https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #LaCooperativa

19:28 - | En medio de su declaración, el general Ricotti pide evitar desplazamientos innecesarios y remarca que "la gente contagiada no puede andar en la calle" #LaCooperativa

18:49 - | El secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, reitera el llamado a cuarentena general: "Todavía estamos a tiempo, y esperamos poder contener la curva para no seguir lamentando fallecimientos" #LaCooperativa

15:26 - | [Radio en Vivo] "Si hay una persona postrada, no la visiten, déjenla tranquila hasta que este brote de enfermedad pase", recomienda el ministro de Salud https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #LaCooperativa

15:22 - | [Radio en Vivo] Mañalich y posibles cambios a protocolos preventivos: Probablemente no motive un cambio de conducta, pero vamos a resolverlo con el Presidente https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #LaCooperativa

13:23 - | Annette Trombert: "La mascarilla no te protege en un 100 por ciento"

13:22 - | Annette Trombert: "Si uno anda con mascarillas igual hay que mantener el metro de distancia", "no es necesario que todos andemos con mascarillas, solo la población de mayor riesgo"

12:54 - | El llamado es a comprar lo justo y necesario por parte de supermercados y autoridades. Recordar que no hay escasez de productos

12:27 - | Rodolfo Carter: "Yo creo que este es el minuto de la grandeza, no el minuto de la pequeñez. La gente no comprende que entre políticos se pongan a pelear mientras está en riesgo la vida de la gente"

11:33 - | #LaCooperativa Ministro Mañalich sale al paso de los rumores de redes sociales y dice "categóricamente" que no hay ningún fallecido por coronavirus en Chile

11:27 - | El brote de contagio en Ñuble, principalmente en un gimnasio de Chillán "no se ve muy bien, y es algo que discutiremos con la subsecretaria Paula Daza", declaró el ministro de Salud

11:26 - | Respecto a los viajes desde la capital hacia sectores costeros, el ministro enfatizó: "Si no hay un cambio de actitud vamos a tener que poner cuarentenas o barreras sanitarias muchas más estrictas. Ojalá comprendan" #LaCooperativa

11:23 - | La cuarentena no son vacaciones: "Hacemos un llamado a que las personas vuelvan a sus domicilios y que no se trasladen a localidades habituales de veraneo, para no tener que tomar medidas extremas", señaló Mañalich #LaCooperativa