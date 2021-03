Golpeado por el Covid, J.A. Kast lanza mensaje de unidad y dice estar "en manos de Dios"

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, publicó una extensa carta pública "desde el aislamiento total" en el que se encuentra, "conectado a máscaras y vías intravenosas con remedios" que le suministran para "recuperar la capacidad pulmonar", afectada por su contagio con el coronavirus.

En la misiva, difundida mediante redes sociales, el ex diputado de la UDI mostró un tono conciliador e hizo un enfático llamado a la unidad del país, invitando a dejar "la retórica política odiosa de lado"; una que él mismo ha utilizado de manera reiterada desde que renunció al gremialismo para iniciar una aventura presidencial de extrema derecha.

"NO HAN SIDO DÍAS FÁCILES"

"Muchas veces me ha tocado acompañar a enfermos y personas que lo pasan mal, pero nunca en mi vida había pasado por una situación personal como ésta. Ser uno el afectado produce un temor natural y humano, pero confío plenamente en Dios y, como siempre, me pongo en Sus Manos para que haga Su Voluntad. Es algo que he repetido toda mi vida: Si Dios nos da vida y salud es porque algo necesita de nosotros", reflexionó.

"Nadie está libre de caer enfermo ni de padecer, como me ha tocado sufrir personalmente, la versión casi más extrema de este virus. No han sido días fáciles para mí, ni para mi familia", escribió, antes de indicar que estas son "horas críticas" no sólo para él, "sino principalmente para Chile".

"Nunca en toda la pandemia habíamos visto tantos contagios, hospitalizaciones y chilenos en estado crítico. Nunca, en estos doce meses, habíamos estado sometidos a tantas restricciones en nuestras libertades como lo hemos comenzado a vivir en días recientes. Los impactos sanitarios, económicos, sociales y políticos se están viviendo con especial intensidad en estos días", advirtió.

"HAY QUE REDOBLAR EL ESFUERZO EN SOLUCIONES SOCIALES"

Sobre la base de este diagnóstico, que "se agrava" -a su juicio- por la división política, y desde su experiencia de "sufrir en carne propia los abatimientos de esta enfermedad", el dirigente formuló un "llamado amplio a todos los sectores políticos y personas de buena voluntad que tienen injerencia en las decisiones de sus sectores, a que sumemos nuestras fuerzas para encontrar juntos el mejor camino que nos permita salir adelante".

"Mi primer llamado es para el Gobierno. Respaldo lo que ha hecho y espero que siga haciendo por extremar todos los esfuerzos para apoyar a los chilenos que más sufren y que requieren soportes sanitarios, soluciones sociales y aportes económicos", dijo Kast, antes de indicar que, con el confinamiento masivo, "es indispensable" que haya "auxilios para las personas y emprendedores".

"No es justo afirmar que el Gobierno no ha hecho nada cuando las cifras de aporte fiscal lo desmienten. Sin embargo, las nuevas restricciones implican que hay que redoblar este esfuerzo", planteó.

"CUARENTENA POLÍTICA"

"Mi segundo llamado es al Congreso, para que hagan una cuarentena política, dejando la contienda que divide", escribió el líder de los republicanos, que aboó por "un cambio de mentalidad y de actitud urgente, donde dejemos la retórica política odiosa de lado y nos pongamos con sinceridad a disposición del Gobierno".

"Hoy más que nunca, lo que necesitamos es un Congreso que esté unido al servicio de los chilenos y no que siga dividido, desde la mezquindad del beneficio propio y con mensajes virulentos. No es hora de fustigar al Gobierno", enfatizó.

No han sido días fáciles, ni para mí ni para Chile. Pero tengo la esperanza intacta de que con unidad y la ayuda de Dios, vamos a salir fortalecidos de esta pandemia. Un fuerte abrazo ✌️ 🇨🇱 pic.twitter.com/pYlxBwU0rz — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) March 29, 2021

"CERTEZAS PARA LOS TRABAJADORES"

La misiva continúa: "Un tercer llamado es para los empresarios y empleadores de nuestra patria. Sabemos y me consta que muchos han sufrido pérdidas económicas enormes y que algunos ya no tienen recursos para que sus empresas puedan sobrevivir. Pero de la misma forma, hay millones de chilenos que están encerrados en sus casas y que viven con desesperación e incertidumbre viendo lo que les depara el futuro", reflexionó.

Por este motivo, "les pedimos un esfuerzo adicional" para que "podamos dar tranquilidad y certezas a esos trabajadores. Sólo en la medida en que reduzcamos la movilidad y la exposición innecesaria, vamos a lograr derrotar la curva de contagio y recuperar la normalidad", afirmó.

"LLAMADO DESESPERADO"

Finalmente, José Antonio Kast lanzó un "llamado desesperado" a quienes no están respetando las restricciones sanitarias.

"La mayoría de nosotros nos hemos cuidado y hemos sido responsables en el cumplimiento de las instrucciones (...) Sin embargo, todavía hay unos pocos que no usan mascarillas, que no respetan las distancias físicas, unos cuantos miles que siguen vulnerando el toque de queda y que participan de fiestas, reuniones y actividades masivas donde se pueden multiplicar los contagios. A todos ellos, un llamado desesperado no solo para que se cuiden y cuiden a otros, sino que a se pongan en el lugar de los miles de chilenos que han muerto, de los millones que nos hemos contagiado y de los miles de funcionarios de la salud, orden y voluntarios que llevan más de un año batallando contra esta enfermedad", expresó, pidiendo un "último esfuerzo por derrotar al virus".

"Nadie tiene una solución mágica para revertir esta situación; ni el Gobierno, ni el oficialismo, ni la oposición, ni el Partido Republicano. Pero estoy convencido, y más aún después de estos días de vivir en carne propia las consecuencias de la acción de este virus, que la respuesta más efectiva a la pandemia solo la podemos lograr unidos, dejando todos nuestras diferencias e intereses de lado", planteó.

"Con humildad, los invito a ponerse en el lugar de los millones de chilenos han sufrido dolorosamente, algunos hasta morir, las consecuencias de esta enfermedad. Es el momento de hacerlo. Tengo la confianza más grande en que podremos salir adelante, con la unidad de todos en un mismo esfuerzo común y con la ayuda de Dios", concluye la misiva, que cierra con "un abrazo y a cuidarse, José Antonio Kast Rist".