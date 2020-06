Gremios y pymes acusan lentitud y burocracia en entrega de créditos Fogape

Los gremios de las Pymes acusan lentitud y burocracia en la entrega de los créditos Fogape impulsados por el Gobierno, para ir en ayuda de las empresas que se han visto afectadas por la pandemia del Covid-19.

A un mes de la implementación de esta iniciativa, Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial de Emprendedores, acusó que "el balance al mes es que no ha sido masivo, no ha sido tan rápido como se dijo y solamente va a llegar a un 20 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas".

"Esto es un número absolutamente distante al millón de emprendedores que propuso el Presidente de la República", fustigó Swett, agregando que otros problemas que presentan los créditos Fogape es que a las empresas se les entrega "uno o 1,5 meses de venta, con casos muy complicados donde solo se le han entregado cuatro o cinco días de ventas".

Asimismo, el presidente de Conupia, Roberto Rojas, sostuvo que "la cobertura de los créditos Fogape no va a avanzar mucho más y la asociación de bancos dice que no van a superar los 350 mil (créditos entregados). Nosotros creemos que no va a llegar más allá de 250 mil: es un universo reducido para la cantidad total de Pymes".

"Por eso es que planteamos subsidios directos a aquellos afectados de modo de permitir que sigan produciendo y manteniendo el empleo", agregó.

Desde el gremio hotelero bajan el perfil

Desde el gremio hotelero, el presidente de Hoteleros de Chile, Andrés Fuenzalida, asegura que "cerca del 60% de los actores de la industria han aplicado a créditos Fogape. La respuesta inicial de los bancos estuvo un poquitito lenta, pero después se reactivó; ha sido mucho más dinámico".

"Lo que si ha sucedido es que los préstamos que se han logrado han estado muy distantes del máximo (...) Han sido mucho más conservadores y yo creo que la banca ha tomado una decisión con una mirada de un estado de la economía normal", aseguró.