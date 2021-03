"Hay que seguir viviendo": Testimonios de personas en situación de calle vacunadas en Talca

Este martes partió, en Talca, la vacunación contra el Covid-19 de las personas en situación de calle de la Región del Maule, que suman un total de 816.

Hasta la hospedería del Hogar de Cristo de la capital regional llegaron 33 beneficiarios voluntarios, luego de un proceso de concientización realizado por la Seremi de Desarrollo Social y la Familia.

"PIDO MONEDAS Y NO SE SABE SI ESTÁN CON VIRUS"

Dos de ellos, un hombre y una mujer, relataron a Cooperativa Regiones, su experiencia y motivación para someterse a la primera de las dos dosis Pfizer-BioNtech que les proporciona el Gobierno.

Clara Marchant tiene 26 años y los últimos siete los ha vivido en la calle. Tiene dos hijas, a las que no puede ver porque la Justicia lo prohibió.

"En la calle he vivido de todo, como mujer, expuesta a todo, también me he drogado... Llegué a la calle hace siete años... Problemas familiares, mi mamá me pegaba mucho, así que me fui y aquí estoy", contó la mujer.

"La verdad, no quería vacunarme, pero al final, fui la primera, porque aparte de todo, una está expuesta a esto del coronavirus: pido monedas en la calle y no se sabe si están con el virus, tampoco quiero contagiar a nadie, y hay que seguir viviendo", relató.

"LA SALUD ES LO PRIMERO PARA PODER VIVIR EN LA CALLE"

Felipe Adasme fue el primer hombre en situación de calle en vacunarse hoy. A él, también, los problemas familiares lo empujaron a abandonar su hogar.

"Hay que seguir luchando. Yo estoy en el sector del Terminal de Talca, hay mucha gente y me puedo contagiar y contagiar al resto. La salud es lo primero para poder vivir en la calle y conseguir las monedas para el día, donde está el principal riesgo", explicó.

Desde la Intendencia del Maule informaron que durante la semana se iniciarán los procesos de vacunación a personas en situación de calle en las otras tres provincias de la región -Linares, Curicó y Cauquenes- para finalizar el proceso la primera quincena de abril.