Hogares de siete comunas de Santiago recibieron este sábado sus cajas de alimentos

Tras el inicio de la entrega de cajas de alimentos por parte del Gobierno, este sábado comenzó la repartición para otras siete comunas de la Región Metropolitana, de un proceso que será gradual, en las cuales se encuentran San Ramón, Puente Alto, Cerrillos, Independencia, Lo Prado, Renca y Buin. Sin embargo hubo cuestionamiento de alcaldes porque según su versión no se cumplió cumplir con la cantidad prometida.

Dentro de los beneficiados se encuentran los vecinos del sector de Gabriela Poniente y Oscar Bonilla (Puente Alto), cuyos vecinos agredecieron los alimentos y aseguraron que cualquier ayuda será bienvenida.

El alcalde Germán Codina (RN) informó que durante las próximas dos semanas se repartirán un total de 40.000 cajas.

"Hay dos lugares en los cuales hemos entregado las primera 1.020 cajas que nos ha entregado el Gobierno. Vamos a estar llegando finalmento con 140.000 cajas, de las cuales 40.000 nos indicaron que van a llegar durante las primeras dos semanas y el resto con posterioridad", afirmó el jefe comunal.

La autoridad indicó que esto se suma a las ollas comunas y las cerca de 15.000 cajas municipales entregadas.

Cuestionamientos por la eficiencia de la entrega

Sin embargo, el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos (PPD), y la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), acusaron un retraso en la entrega prometida, además de no cumplirse con el número de cajas prometidas.

"Pensamos que tiene que ser un proceso bastante más expedito, hablamos de esto con el seremi de Economía. Iban a llegar 1.000 cajas pero llegaron 500 y yo espero que esto mejore, que las personas que están a cargo tengan la intención efectiva de apurar este proceso. Los pobladores no tienen qué comer y no tienen ingresos, no pueden trabajar por la cuarentena", dijo el alcalde Ríos.

"Íbamos a comenzar el domingo, pero había menos cantidad de las que nos habían dicho que iban a llegar, entonces nosotros decidimos comenzar el lunes cuando tengamos el stock que nos prometieron", informó la autoridad de La Pintana.

Seremi: Debemos ser ecuánimes

En respuesta, el seremi de Economía de la Región Metropolitana, Raúl Morales, pidió comprensión debido a la complejidad de conseguir los alimentos desde todo el país y posteriormente repartirlos de manera equitativa.

"Obviamente tenemos que entender la logística que hay detrás de esto, que las cajas se están abasteciendo a partir de todo Chile trayendo los distintos productos, y tenemos que ser ecuánimes en cómo repartirmos las cajas en las distintas comunas. Hoy se partió con siete comunas más. Si no hubiéramos partido con esas probablemente podríamos haber entregado más en Lo Padro pero la idea es llegar a toda la población", planteó Morales.

"En ese sentido pedimos comprensión de la población de lo que está pasando y de al forma que tenemos que entregar. Es difícil pero lo vamos a realizar", añadió.

En la primera jornada se distribuyeron 7.850 cajas entre la Región Metropolitana, Arica, Antofagasta, La Araucanía y Magallanes. Y en el caso de la Región Metropolitana, mañana será el turno de Conchalí, La Pintanda y Cerro Navia.