Hospital de Talca entregó cuerpos cambiados a familias de dos fallecidos

Una familia de San Clemente denunció que el Hospital de Talca le entregó el cuerpo equivocado cuando fueron a recoger los restos de Enrique Tapia, de 77 años, quien falleció el lunes por Covid-19.

Elizabeth Tapia, hija del fallecido, aseguró que su padre fue trasladado a Santiago por una funeraria, para una cremación, carroza que tuvo que devolverse para entregar al fallecido a su familia.

"Se nos comunicó que mi papá falleció, vinimos a retirarlo y el cuerpo no estaba. Exijimos hablar con la dirección del Hospital de Talca, donde se nos dijo que había un problema administrativo, pero luego supimos que mi padre había sido entregado a otra familia para su cremación en Santiago, por lo que la funeraria, que ya iba en Rancagua, debió devolverse", dijo Elizabeth Tapia.

La mujer agregó que "esto es grave: la otra familia pudo velar a mi padre que murió por Covid-19 y hubiese sido un foco. Nosotros vamos a presentar acciones legales ante la justicia".

#Maule: Hija denuncia que el cuerpo de su padre, que murió por #Covid_19, fue derivado a #Santiago para una cremación. Funeraria debió devolverse para entregar al fallecido a la familia. Desde el @HRT2021, no se han referido a la denuncia, que llegará a tribunales @Cooperativa pic.twitter.com/tZvVrXFljZ — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) March 30, 2021

Excusa a las familias

El director del Hospital de Talca, Carlos Acevedo, dijo que "queremos transparentar una inadecuada entrega de un cuerpo a una familia. He conversado con las dos familias, les he pedido excusas, me comprometí a una investigación interna. Empatizo con ellos y como hospital debemos mejorar los procesos".

#Maule: [Video] Director del @HRT2021, Osvaldo Acevedo, reconoció entrega de cuerpos cambiados, pidió excusa a ambas familias y anunció investigación interna: "Debemos mejorar los procesos", dijo. @Cooperativa pic.twitter.com/LZPIvRutXz — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) March 30, 2021

Enrique Tapia finalmente fue trasladado hasta el cementerio de Huilquilemu en San Clemente para en funeral junto a su familia.