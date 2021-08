Impacto de pandemia en profesores: Jornadas sobre 16 horas y altos niveles de crisis emocional

Profesores con jornadas laborales de más de 16 horas y altos niveles de crisis afectivo-emocional son parte de los alarmantes resultados de una encuesta sobre el impacto de la pandemia, que fue elaborada por la Red de Docentes Feministas de Chile (Redofem) y habilitada y difundida por la Cámara de Diputadas y Diputados en junio de este año.

El estudio, denominado "Impacto en la vida personal y laboral de profesores y profesoras en Chile a un año de crisis sanitaria" (ver documento), entregó datos acerca de las condiciones de trabajo y los niveles de agobio que han enfrentado los docentes durante la pandemia del Covid-19.

Del total de 13.636 encuestados (77%, mujeres), se desprende que el trabajo pedagógico alcanza un promedio de 16,5 horas diarias, lo cual supera con creces la cantidad de horas de trabajo diario por el cual podría ser contratado un docente, aun con jornada laboral completa.

Asimismo, "los datos muestran que no es posible compatibilizar la carga de la jornada laboral docente con el trabajo doméstico y de cuidados". En el caso de las profesoras que también son madres, dedican 8,5 horas al trabajo no remunerado en el hogar; además, un 19% señaló que no dedica tiempo al proceso de enseñanza de sus hijos, mientras que el 55% dedica dos horas o menos de acompañamiento a su familia.

"El nivel de agobio que logramos evidenciar y la insuficiencia de apoyo institucional muestra que el sistema educativo se sostiene en base a la explotación de las y los docentes, especialmente de las profesoras que son un 73% de la dotación y experimentan mayor carga laboral debido a las tareas de cuidado", sostuvo Rocío Henríquez, profesora de Filosofía y representante de Redofem.

La encuesta también encendió una alarma en cuanto a la salud mental: un 35% de las profesoras dijo encontrarse "en el máximo nivel posible" de crisis afectivo-emocional (crisis de angustia, pánico, ansiedad, depresión, estrés, fibromialgia, entre otras).

Por otro lado, un 58% de las y los consultados indicó sentir que no se escuchan sus necesidades y requerimientos en el trabajo.

El jueves expusimos en la Comisión de Educación de la @Camara_cl los resultados de la encuesta que realizamos como @redofem para visibilizar las condiciones de l@s profes, la cual fue respondida por más de 13 mil docentes 🙌 pic.twitter.com/z8tXzHJQuL — La Profe Rocío 🤟🧐 (@lavitamina_erre) August 22, 2021

Henríquez denunció que los docentes "ejercen en contextos con una lógica poco democrática, donde se les escucha, pero no se les considera en la toma de decisiones".

"Nosotras creemos que esta falta de consideración incide en la ausencia de políticas institucionales pertinentes, lo que luego impacta en el contexto laboral y en el bienestar de las y los docentes y repercute, inevitablemente, en el proceso educativo", concluyó.

DIPUTADA ROJAS EMPLAZA AL MINEDUC

Desde el Congreso, la diputada Camila Rojas (Comunes), integrante y ex presidenta de la Comisión de Educación, remarcó que "los resultados visibilizan una realidad que ha sido silenciada, que es la sobrecarga y la desprotección en la que se encuentran las y los profesores de Chile, y que se ha agudizado en pandemia".

Por ello, enfatizó, "como Comisión de Educación de la Cámara impulsamos este estudio y yo espero que los datos sirvan para llamar la atención y se tomen las medidas por parte del Mineduc y de este Gobierno".