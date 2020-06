Incremento de fiscalizaciones causó más de 600 detenciones en la capital

Tras el endurecimiento de las fiscalizaciones, personal de Carabineros detuvo a más de 600 personas durante este lunes en la capital por infringir con las medidas sanitarias.

Según confirmó esta jornada la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, durante el día de ayer se realizaron más de 28 mil controles a peatones y a vehículos.

"Vamos a estar fiscalizando en todos los sectores, en todos los lugares y recordar que la sanción a los que se exponen son penas privativas de libertad, además de multas que pueden alcanzar los 50 millones de pesos", manifestó.

La autoridad dijo que "esas personas van a pasar un muy mal rato, van a ser sometidas a un proceso penal, pueden llegar a tener inclusive una condena y eso significa también tener antecedentes penales".

"El que no se reciba una multa el mismo día en que uno comete la infracción no significa que queda exenta de un proceso penal ni tampoco que queda exenta a un sumario sanitario", recalcó.

El general Ricardo Yañez dijo que "en la semana comprendida entre el primero y el 7 de junio se detuvo a más de 15 mil personas. Más de nueve mil de estos corresponden a personas que infringieron o no cumplieron las medidas sanitarias que afectan la salud pública, más de 1.600 corresponden a detenidos por delitos de mayor connotación social y más de 200 a detenidos por delitos de robo".

"Más de 6.800 personas registran más de dos detenciones", precisó.

Desde el inicio del estado de excepción en marzo, más de 155 mil personas han sido detenidas.

Operativo por error en el sistema

En una fiscalización realizada durante la mañana de este martes en la Avenida Vicuña Mackenna, se inició un operativo luego que la conductora de un vehículo apareciera en los listados de contagiados de Covid-19.

Sin embargo, la afectada explicó que "el 5 de mayo me hicieron el examen y el 8 de mayo me dieron el resultado de que salí positivo, hice mi cuarentena y me dieron el alta el día 26 de mayo, pero todavía aparezco en el Minsal como que soy positiva hasta el día 12 de junio, más de un mes".

"No te dan ningún papel, solo la licencia y luego de eso no te hacen ningún examen", denunció la nutricionista.