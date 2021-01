Infectóloga: Es muy probable que Sinovac se apruebe para adultos mayores

La doctora Jeannette Dabanch, infectóloga y coordinadora del Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización (Cavei) del Ministerio de Salud, aseguró en Cooperativa que es "muy probable" que la vacuna Sinovac sea aprobada para su uso en mayores de 60 años, ya que solamente se necesita mayor información sobre los estudios realizados por la empresa.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la académica de la Universidad de Chile comentó que "para la vacuna Sinovac, a mí me tocó participar como representante del Cavei como invitado externo a esa reunión y lo que le puedo decir es que la información entregada por el laboratorio, y esto es público (...) no traía los datos suficientes como para hacer una evaluación de los adultos mayores de 60 años, el investigador no los presentó y por lo tanto, si no hay datos usted no puede hacer una recomendación para ese grupo".

"Sin embargo, cuando se hace la solicitud de recomendación y se acepta el producto en esas condiciones, se pide al investigador que a la brevedad logre entregar los datos de grupos que para nosotros son muy importantes de vacunar", precisó.

Dabanch añadió que la aprobación "es muy probable, porque yo creo que los datos deben estar, que los estudios de Fase 3 que se han hecho en Indonesia, en Turquía y en Brasil, el investigador los haga llegar a la brevedad, para poder tener esos datos y poder hacer las recomendaciones y los cambios a la indicación".

En relación al trabajo realizado por el Cavei durante la pandemia, la coordinadora relató que "nos tocó la difícil tarea de tener que priorizar, por quien partir la vacunación, dada la escasa cantidad de vacunas que hay en el mundo y la tremenda demanda que tenemos de ellas, por lo tanto esa ha sido nuestra labor. Nuestro grupo es independiente y no vinculante con el Ministerio de Salud, por lo tanto la autoridad recoge nuestra recomendación y por supuesto que la aplica en la medida en que la política y los recursos están disponibles".

El uso de la vacuna Sinovac, desarrollada en China, fue aprobado en el país el miércoles pasado y será administrada a personas de entre 18 y 59 años una vez que lleguen los primeros cargamentos, que se encuentran fijados para esta semana.