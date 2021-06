Infectóloga: Una vez que se controle la pandemia, es probable que haya que vacunarse cada año

La infectóloga María Luz Endeiza advirtió que no estar vacunado contra el Covid-19 representa un "riesgo altísimo" para la salud propia y de los demás, y planteó que en el futuro, cuando se logre controlar la pandemia, es probable que el SARS-CoV-2 pase a ser un virus estacional que requiera seguir inoculándose cada año antes del invierno.

En Hablando De, la académica de la Universidad de Los Andes afirmó que "está claro que no se va a poder erradicar de forma pronta este virus", ya que "es un virus respiratorio y la mayoría llega para quedarse".

En ese sentido, "probablemente, una vez que se logre controlar la pandemia, habrá brotes estacionales casi todos los inviernos y vamos a tener que darnos una revacunación de (anti)Covid todos los años, pre-invierno, como pasa con la influenza", sostuvo.

En tanto, sobre el escenario actual de la crisis sanitaria por el coronavirus en Chile, aseguró que la situación actual "obliga a acelerar el proceso de vacunación", porque "no estar vacunado es un riesgo altísimo, no sólo de estar grave, sino también de seguir contagiando a los demás con variantes más contagiosas que antes".

Para ello, apuntó la necesidad de reforzar el mensaje para que "la gente tenga claro que quienes se están hospitalizando ahora grave son gente más joven (...) los que se están infectando más son los que tienen entre 15 y 35 años, y esa población no está totalmente vacunada", así como también de generar "estímulos: si se dice que al que está vacunado lo van a dejar ir antes al estadio o que van a poder ir primero a un concierto, irán corriendo desde antes a vacunarse, ese tipo de estímulos serían útiles".

Endeiza, jefa del Vacunatorio de la Clínica Universidad de los Andes, detalló "en general lo que estamos viendo de pacientes hospitalizados, sobre todo en la UCI, no están vacunados o tienen una sola dosis; no nos ha tocado ninguno con dos dosis, algunos la tenían pero la segunda estaba recién puesta, por lo que no estaba totalmente inmunizad, y con factores de riesgo, principalmente obesidad".

Pero "pacientes totalmente vacunados con reinfección que requieran hospitalización no estamos viendo, son casos más leves".

Por eso es que "tenemos que enfocar primero todas las vacunas que lleguen en vacunar a la población que falta por vacunarse", exhortó, y sólo "después podríamos plantearnos si algunos necesitan un tercer refuerzo, en este minuto es muy temprano para pensarlo, y si lo pensáramos, personalmente creo que debería ser para una población muy seleccionada".