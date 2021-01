Intendente de Valparaíso inauguró banderas Covid para regular aforo de playas

El intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez, llegó este sábado hasta la playa de Algarrobo para inaugurar las banderas Covid que regulan el aforo en los balnearios.

El jefe de la Primera Zona Naval de Valparaíso, Ramiro Navaja, explicó que "por medio de la bandera amarilla que va a obedecer al grado de densidad que tenga la playa en ese minuto y que va a ser evaluado por el respectivo fiscalizador de salud".

"Ese gráfico se verá en redes sociales y es un gráfico que marca baja, media o alta densidad de personas y, en base a eso, se va a izar la bandera amarilla. Al minuto que está la bandera amarilla es un indicador que la playa en ese minuto está con riesgo de contagio de Covid", detalló.

Estas banderas amarillas se sumarán a las ya reconocidas verdes y rojas, que avisan si la playa es apta para el baño.

También, se anunció la futura implementación de aduanas sanitarias que contarán con fiscalizadores que informarán vía megáfono a los asistentes si la capacidad de la playa está al límite o si hay amenazas de contagio.

🔵 Seremi @fvalvare junto a Intendente @jmartinezvalpo, JEDENA @Armada_Chile Ramiro Navajas, Gob. @gaby_alcalde y Alc. Jose Luis Yáñez presentan nuevas medidas sanitarias para el borde costero con el objetivo de fortalecer la fiscalización y el control del distanciamiento. pic.twitter.com/YXyJwO5gzx — Seremi de Salud Región Valparaíso (@SaludSsrv) January 9, 2021

Alcalde: No es buena medida

Sin embargo, el alcalde (s) de El Quisco, Sergio Pino, en conversación este sábado con El Diario de Cooperativa, opinó que "no creo que sea una buena medida instalar banderines, acá la gente debe ser responsable, podemos poner un sinfín de medidas pero si la gente no es responsable y no acata, no vamos a poder controlar eso".

En respuesta, señaló que como medida preventiva, habría tomado la idea propuesta por el Colegio Médico sobre realizar un "PCR en la ciudad de origen para uno de los integrantes del grupo" que se traslade hasta la zona, "creo que hubiese ayudado un poco a minimizar", estimó.

"Si la idea del Gobierno era desocupar Santiago en desmedro del litoral central, debió bajar algunos recursos. Creo que la toma del PCR hoy es lo único que nos puede ayudar a pesquisar los casos", dijo Pino.