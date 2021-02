Intendente del Biobío por desconfinamiento del Gran Concepción: "Aún no hay nada que celebrar"

El Ministerio de Salud decretó que nueve comunas del Gran Concepción salgan del confinamiento total y avancen el próximo jueves 11 de febrero a fase 2, sin embargo, el llamado de las autoridades es a no relajar las medidas preventivas de contagio.

Tomé, Penco, Concepción, Hualpén, Talcahuano, Chiguayante, Hualqui, San Pedro de la Paz y Coronel, comunas en las que vive aproximadamente un millón de personas. Se suman Negrete, Mulchén y Nacimiento a esta medida.

AHORA| 12 comunas del Biobío salen de cuarentena total a fase 2 el jueves 11 de febrero a las 5:00 a.m. Lota se queda en confinamiento obligado. Entran Contulmo y Tucapel retroceden a fase 2. @Cooperativa pic.twitter.com/9L5kRB4MxY — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) February 8, 2021

Patricio Kuhn, intendente del Biobío, expuso que "quiero recalcar a la ciudadanía que aún no hay nada que celebrar; el verdadero desafío viene ahora: no sacamos nada con todos los esfuerzos que hicimos en las últimas semanas si no actuamos de manera responsable saliendo de la cuarentena, si empezamos a visitar a nuestros parientes y amigos sin tomar los resguardos, si nos aglomeramos en locales comerciales, playas o camping".

La última cifra de nuevos contagios ratificó la tendencia a la baja con 396 casos notificados por PCR y 2.552 casos activos.

Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción, indicó que "es una buena noticia pero no es sinónimo de relajo. Acá debemos seguir con todas las medidas de prevención sanitaria, porque no podemos retroceder en un par de días, el llamado es a no relajarse, esto no significa que hemos vencido el Covid-19".

Sobre la ventana de días hábiles jueves y viernes que quedará para comprar regalos por el día de San Valentín, Ortiz pidió "no agolparse afuera de locales comeciales para comprar un regalo para el día de los enamorados, pueden hacerlo por Internet. Ser muy cautelosos porque al momento de que Concepción y varias comunas pasamos a cuarentena fue el resultado de actividades familiares en Navidad y Año Nuevo, para no repetir eso depende de nosotros".