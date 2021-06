Izkia Siches: Declaraciones del ministro Paris son absolutamente desafortunadas

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, calificó de "absolutamente desafortunadas" las palabras del ministro de Salud, Enrique Paris, respecto a las "quejas" de algunos funcionarios de la salud en medio de la pandemia de Covid-19.

"A diferencia de otra cosa que está ocurriendo acá en Santiago, en el Hospital de Castro han logrado aumentar las camas de cinco camas UTI a 24 camas UTI, y toda la gente trabajando con alegría, con esfuerzo, con entrega, con sacrificio. Nadie se quejó", afirmó Paris en el último reporte presencial del Minsal, el sábado.

Y si bien al ir a votar este domingo el secretario de Estado aclaró que "No me refería a Santiago, me refería nada más que al hecho que está ocurriendo en el Hospital Barros Luco, ellos malinterpretaron y mal utilizaron esa declaración, porque 137 funcionarios del Hospital Barros Luco fueron capaces de bloquear 25 camas, que en este minuto son fundamentales" y deslizó una disculpa, la dirigenta pidió otra forma de comunicar de parte del Gobierno.

"Hemos lamentado como colegio médico y hemos recibido la molestia de muchos de nuestros colegiados como también de todo el equipo sanitario de palabras y declaraciones que nos parecen absolutamente desafortunadas en un momento en que la red está absolutamente sobrecargada, casi al borde del colapso. Ustedes lo han visto en los servicios de urgencia. Y justamente lo que requieren los equipos sanitarios en este momento son palabras de apoyo, de aliento y no este tipo de declaraciones", dijo Siches tras votar en la comuna de La Florida.

"Esperamos que el tenor no solo del ministro sino de todo el Gobierno se vaya perfeccionando en las próximas declaraciones y también comprendiendo que los equipos de salud lo han dado todo en esta pandemia y requieren apoyo de los máximos liderazgos de la cartera", añadió la presidenta del Colegio Médico.

Fenats invitó al ministro a visitar el Barros Luco

Brisa Gálvez, dirigenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) del Hospital Barros Luco, también se refirió a las declaraciones del ministro Paris, de quien dijo que "nuevamente está dando sus declaraciones sin tener la claridad de lo que está pasando acá".

"Estamos abiertos a la conversación, estamos hace rato pidiendo reuniones. Pedimos el 25 de mayo reunión tripartita con el Servicio de Salud, el Hospital Barros Luco y nosotros (la Fenats). Y no se concedió. El 27 pedimos nuevamente. Él no tiene idea de cómo nosotros empezamos a trabajar esto que detonó en esta movilización". Afirmó Gálvez.

"Nos parece lamentable porque de 24 camas de UCI que había en el Hospital Barros Luco inicialmente ahora tenemos 112 camas. De una UCI pasamos a seis UCI, por lo tanto él no puede venir a ningunear a los trabajadores de la salud y menos a los del Barros Luco", añadió la dirigenta.

"Invito al ministro Paris, y lo digo seriamente, a que se contacte con nosotros, con la Fenats del Barros Luco y venga realmente a ver en qué condiciones está trabajando la primera línea y en qué condiciones se está atendiendo a los pacientes del Barros Luco", sentenció la representante de la Fenats.