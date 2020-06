Jackson: Espero que el Gobierno ingrese cuanto antes mejoras al Ingreso Familiar de Emergencia y al Seguro de Cesantía

El diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson sostuvo que el anuncio del Gobierno de disponer de 10 mil millones de dólares para implementar el plan de emergencia frente a la pandemia de Covid-19 no es tal, sino que solo la mitad son recursos nuevos.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario además llamó al Ejecutivo a ingresar al Congreso cuanto antes las mejoras al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y al Seguro de Cesantía.

Esto debido a que el plan que impulsa el Gobierno, y que busca ser consensuado con la oposición, considera una serie de aspectos como rebajas tributarias a empresas, medidas pro empleo y pro crecimiento, entre otras.

"El Gobierno está planteando por así decirlo una especie de negociación al todo o nada a la oposición. De las cosas que se plantearon, sobre todo varias cosas de reactivación económica, no estoy de acuerdo", planteó el diputado.

"La responsabilidad es del Gobierno y hay cosas que se requieren urgentes. Y el Gobierno tiene el deber de mejorar los instrumentos, por lo tanto, que envíen los proyectos al Congreso cuanto antes y será este el lugar donde en algunos estemos de acuerdo, en otros estaremos en desacuerdo, pero tratar de poner sobre la mesa que esto es todo o nada y que si no se llega a acuerdo en rebajar el impuesto a las empresas no va a subir el Ingreso Familiar de Emergencia no corresponde", añadió.

El diputado además dijo que dado que el Ejecutivo está planteando modificaciones tributarias que implican menor pago de impuestos para empresas, es partidario de abrir la discusión sobre recaudación tributaria.

"En el primer borrador el Gobierno plantea muchas modificaciones tributarias, pero en general implican menor recaudación por el Estado, es decir son exenciones o beneficios tributarios, eso lo plantea de manera transitoria. Yo al menos soy de la idea de que si el Gobierno va a abrir la puerta de la discusión tributaria también podemos hacer discusiones tributarias de recaudación que sean temporales, es lo que se está discutiendo en algunos países de Europa", expresó.

"El Gobierno lo que quiere es conseguir la idea de un acuerdo en un plan económico, y para conseguir la idea del acuerdo, para concedernos que el que IFE era insuficiente y lo va a arreglar, quiere que nosotros le demos la venia a medidas, que al menos a mí no me parece, en materia de impuestos", añadió.