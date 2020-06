Kilométricos tacos generó el cordón sanitario en San Pedro de la Paz

La instalación del cordón sanitario del Gran Concepción otra vez provocó kilométricos tacos y esperas de hasta seis horas según reportaron algunos conductores, en el control de la Ruta 160 en San Pedro de la Paz.

6 horas y media se demoró mi viejo por el taco en ruta 160 paradero 14 Lomas, donde @GobiernodeChile instaló un "control sanitario" donde ni la temperatura le controlaron. Mi viejo no se lo merece 😔 @rvfradiopopular @biobio @biobiotv — Paulo Espinoza Urra (@Legalmenteurra) June 27, 2020

A la altura del kilómetro 14 de la mencionada ruta, llegaron 23.869 vehículos desde las 18:00 horas en adelante, motivo por el cual todos los que pasaban hacia y desde Coronel debían ser fiscalizados y exhibir el salvoconducto respectivo.

Cómo puede ser que ya llevamos más de 3 horas esperando pasar por el cordón sanitario en ruta 160 y las personas que les toca turno a las 8 am !!! @sgiacamang @RA_ContrerasR pic.twitter.com/fiXX4Jl1um — Pipe Medina (@pipemsanchez) June 27, 2020

El contraalmirante Carlos Huber, Jefe de la Defensa Nacional en el Biobío, explicó "ayer tuvimos 27 mil 582 vehículos controlados, en los seis checkpoints, solamente en el kilómetro 14 de la Ruta 160 tuvimos 23.869 autos, esto produjo una congestión importante".

"El llamado es a cumplir lo que está dispuesto, la gente que no tenga salvoconducto, que no tenga autorización para cruzar estos cordones sanitarios, no hacerlo porque produce el atochamiento que se produjo ayer, se controlaron todos los vehículos y ese fue el resultado", agregó.

En tanto el intendente del Biobío, Sergio Giacaman, expuso que "lamentamos que aún cuando anunciamos esta medida con más de 48 horas de anticipación se haya generado el nivel de congestión que vimos ayer".

"Eso demuestra que el nivel de conciencia de este tipo de medidas no está tan incorporado y aún cuando hay muchas voces que piden medidas colectivas, pareciera que no estamos preparados para ello", cerró la primera autoridad regional.